Ružica Čović & bend otvaraju Advent na Prokurativama: Detaljan program blagdanskog "it-spota"

Blagdanska euforija službeno počinje! Prokurative, omiljeno okupljalište Splićana tijekom zime, sutra i formalno otvaraju svoju novu sezonu Adventa, potvrđujući ponovno status glavne adventske destinacije u gradu. Pripremljen je cjelodnevni program koji kulminira velikim večernjim koncertom.

Spektakl od 20 sati: Povratak Ružice Čović

Program otvorenja započinje ranije, točno u 9:00 sati, kada se otvaraju adventske kućice s bogatom ponudom. Dobra vijest za sve posjetitelje jest da klizalište već uvelike radi i spremno je za cjelodnevni užitak na ledu. Za odličnu jutarnju podlogu i ritam pobrinut će se DJ Peco.

Centralni događaj i službeno otvorenje zakazano je za 20:00 sati, uz nastup Ružice Čović i benda. Publika se sjeća sjajnog koncerta od prošle godine, pa se očekuje ponavljanje uspjeha uz karakteristični pop-rock zvuk. Ovaj koncert označava početak adventskog programa i jamči vrhunsku zabavu za sve posjetitelje.

Bogata gastro ponuda i prisjećanje na prošlu godinu

Prokurative su i ove godine nezaobilazna lokacija, mjesto koje donosi poseban spoj tradicije, atmosfere i blagdanskog šušura.

Osim glazbe i leda, posjetitelji će uživati u raznolikoj gastronomskoj ponudi. Za hranu su zadužene kućice: Bajamonti, The Fat Boar, Pizzeria Sette Sorelle i Cheersmas, koje nude fuziju tradicijskih jela, zimskih klasika i popularnog street fooda.

A kako je izgledala čarolija na Prokurativama prošle godine? Ne zaboravite pogledati našu fotogaleriju u članku i prisjetiti se nezaboravnih trenutaka koji najavljuju novu, još bolju sezonu!

Vidimo se sutra!