Rusulica u Splitu sinonim je za zabavu: Bomba bend uživo, obilna spiza i druženje već ovoga petka

U petak, 3. listopada, Rusulica ponovno otvara svoja vrata za još jednu večer zabave kako to samo oni znaju pripremiti. Za štimung je zadužena ekipa iz Bomba benda koji će vas sigurno dobro zagrijati i zabaviti. Večer započinje u 20 sati, a goste očekuje jelovnik koji spaja tradicionalne dalmatinske okuse s modernim gastro pristupom, uz poznati moto: "ne smije nikome ništa falit" - poručuju iz Rusulice.

Na meniju se nalaze dalmatinski pršut i panceta Badanj, vrhunski sirevi iz Puđe – meki i tvrdi kravlji, pašteta od tune te nezaobilazna francuska salata.

Za glavno jelo pripremljena su tri slasna izbora:

- Sporo pečena teletina s restanim krumpirom

- Pljukanci s pršutom i tartufima

- Pileći tingulet na kremastoj palenti

Piće: sokovi, minerala i voda, točno Karlovačko pivo, bijelo i crno vino kuće. Ostalo piće uz nadoplatu.

Cijena večeri iznosi 47 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen pa se preporučuje rezervacija na vrijeme pozivom na broj: +385 95 313 0307.

Ove godinu su u Rusulici mislili i na studente, pa poručuju: "Važna napomena za studente je da prilikom plaćanja uz predočenje x-ice ostvaruju popust od 10 eura."

Večeri u Rusulice, zabava su koja se pamti.