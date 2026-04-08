"Ruke su nam na okidaču": Iran nakon primirja iznio uvjete i zaprijetio

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pristao „obustaviti bombardiranje i napade na Iran na razdoblje od dva tjedna“, pod uvjetom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Trump je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po washingtonskom vremenu, odnosno do 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu, da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom. U suprotnom je zaprijetio uništenjem „čitave jedne civilizacije“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iran proglasio pobjedu

Iran tvrdi da je izvojevao veliku pobjedu i prisilio Sjedinjene Američke Države da prihvate njihov plan od deset točaka, objavilo je iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost.

Kao dio tog plana, Sjedinjene Američke Države navodno su načelno pristale ukinuti sve primarne i sekundarne sankcije protiv Irana te povući američke borbene snage iz svih baza u regiji, navodi se u priopćenju vijeća.

Washington je, prema tim tvrdnjama, također pristao prihvatiti iransko obogaćivanje urana i priznati kontrolu Teherana nad Hormuškim tjesnacem. Prolazak tim strateški važnim morskim putem odvijao bi se „u koordinaciji s iranskim oružanim snagama“, dodaje se.

„Neprijatelj je u svojem nepravednom, nezakonitom i zločinačkom ratu protiv iranskog naroda pretrpio neosporan, povijesni i razoran poraz“, stoji u priopćenju. „Ruke nam ostaju na okidaču i na najmanju pogrešku neprijatelja uslijedit će odgovor punom snagom“, upozorili su.

Plan od deset točaka:

obveza nenapadanja

nastavak iranske kontrole nad Hormuškim tjesnacem

prihvaćanje obogaćivanja urana

ukidanje svih primarnih sankcija

ukidanje svih sekundarnih sankcija

ukidanje svih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

ukidanje svih rezolucija Odbora guvernera

isplata odštete Iranu

povlačenje američkih borbenih snaga iz regije

prekid rata na svim frontama, uključujući i protiv Hezbollaha u Libanonu