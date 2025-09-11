Rujan u NP „Krka“: Edukativne radionice i programi za djecu i mlade

Početak nove školske godine u Nacionalnom parku „Krka“ tradicionalno donosi bogat program edukativnih aktivnosti namijenjenih djeci i mladima. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ i ove je godine pripremila brojna predavanja, radionice i terensku nastavu koje provode stručnjaci Parka, s ciljem upoznavanja prirodne i kulturnopovijesne baštine na interaktivan, zabavan i poučan način.

Educiranje djece o važnosti očuvanja prirode jedan je od glavnih zadataka Parka, a mnoge programe koje Park provodi preporučilo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Program je besplatan za sve vrtiće i škole Šibensko-kninske županije, a radionice i predavanja prilagođeni su svim uzrastima – od vrtićke djece do srednjoškolaca.

Priroda kao učionica

Najmlađi polaznici kroz igru otkrivaju tajne prirode u simpatičnim radionicama poput Mini čuvara prirode, Nosi mi se zeleno ili Čudesni svijet vretenaca, ali i našu baštinu kroz etnoradionicu Nit po nit pregača. Učenici osnovnih i srednjih škola imaju priliku sudjelovati u složenijim, ali jednako zanimljivim radionicama poput Biljne i životinjske vrste Parka, Voda koja gradi slapove, Pogled kroz dvogled čuvara prirode ili Upravljanje nacionalnim parkom. Dio radionica održava se u učionicama, dok je poseban doživljaj terenska nastava u samom Parku.

Program uključuje i tematske radionice u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima Na travnjaku živim ja i Oni su sitni, ali su bitni, na kojima djeca mogu upoznati travnjačke vrste ili učiti o oprašivačima i bioraznolikosti. Uza sve to, mogu se okušati i u izradi vlastitog rimskog novca.

Eko kampus „Krka“ – mjesto znanja i druženja

Smješten na gornjem toku rijeke Krke, u Puljanima, Eko kampus „Krka“ pravo je mjesto za edukaciju i istraživanje, ali i idealno odredište za obiteljski posjet ili školski izlet. Uz bogat sadržaj – Arheološku i Prirodoslovnu zbirku, Laboratorij prirode i Školu u prirodi – kampus nudi i niz interaktivnih elemenata za djecu: od fizičkih instalacija poput vrtložnog stupa i šumske fontane do edukativnih igrališta inspiriranih životinjskim svijetom Parka.

Posebna pogodnost za posjetitelje je mogućnost smještaja u hostelu Titius, koji se nalazi unutar Eko kampusa. To ga čini savršenim polazištem za višednevne boravke i školske ekskurzije, jer se, među ostalim atrakcijama, u njegovoj blizini nalaze impozantni Krkini slapovi, poput Manojlovca, i arheološko nalazište Burnum.

Osim Eko kampusa, vrijedi posjetiti i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama. Taj moderni multimedijski centar kroz pet tematskih cjelina i interaktivne instalacije posjetitelje upoznaje s ulogom koju voda ima u prirodi i životu ljudi. Osobito oduševljavaju tamošnje 3D projekcije, hologrami špiljskih vrsta i edukativne igre za djecu.

Junior Ranger – nova generacija čuvara prirode

Posebna novost ovogodišnjeg programa je mogućnost uključivanja djece u Junior Ranger program, proveden u suradnji s Europarc Federation. Riječ je o prvom hrvatskom Junior Ranger timu, formiranom u NP „Krka“, u kojem mladi čuvari prirode na mjesečnim susretima uče o zaštiti okoliša, sudjeluju u istraživačkim aktivnostima i razvijaju vještine potrebne u zaštiti i očuvanju prirode.

Junior Ranger program važan je korak u stvaranju ekološki osviještenih generacija. Osim što, uz stručno vodstvo djelatnika Parka, uče o bioraznolikosti i klimatskim izazovima, mladi rendžeri – čuvari prirode – razvijaju odgovornost prema okolišu i osjećaj zajedništva u nastojanju da se on zaštiti.

Tjedan kretanja u NP „Krka“

Obilježavanjem Europskog tjedna mobilnosti, koji se tradicionalno održava od 16. do 22. rujna, Nacionalni park „Krka“ pridružuje se brojnim gradovima i općinama diljem Europe u promicanju održive urbane mobilnosti.

U tom razdoblju posjetitelji koji se odluče pješice ili biciklom obilaziti edukativne staze Parka ostvaruju pravo na povlaštenu cijenu ulaznica. Tako će korisnici poučno-pješačkih staza Skradinski most – Skradinski buk (3,4 km) i Stinice – Roški slap – Oziđana pećina (8,5 km) moći kupiti ulaznicu za cijeli Park po cijeni od 20 eura za odrasle i 7,50 eura za djecu od sedam do osamnaest godina. Oni koji se odluče za lokacije Roški slap, Burnum i Eko kampus „Krka“ ulaznicu će moći kupiti po cijeni od 10 eura za odrasle i 6 eura za djecu.

Promovirajući brojne prednosti pješačenja i vožnje bicikla, što doprinosi smanjenju emisije štetnih plinova, NP „Krka“ potiče posjetitelje na aktivno kretanje uz ekološki odgovorno ponašanje.