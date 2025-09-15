Close Menu

Rodea je otvorila novo prodajno mjesto u City centru one Split

Kada ste u potrazi za idealnim parom obuće tu je Rodea

Rodea, vaša omiljena destinacija za kvalitetnu i udobnu obuću, otvorila je svoja vrata i u City  centru one Split. Uz dosadašnja dva prodajna mjesta u Splitu (Krešimirovoj 8 I Kralja Tomislava  2) Rodea je otvorila još jedno prodajno mjesto I to u City centru one. Rodea donosi bogat izbor  obuće za žene i muškarce, od klasičnih modela do najnovijih modnih trendova.  

Kao i uvijek, posebnu pažnju posvećuju udobnosti, vrhunskim materijalima i izvrsnom omjeru  cijene I kvalitete. 

Kupcima žele omogućiti ugodno iskustvo kupovine. Prostran, moderan i pregledan prodajni  prostor osmišljen je tako da se svi osjećaju ugodno te da lako pronalaze ono što im treba. Stručni I ljubazni  Rodea tim uvijek je spreman pomoći savjetom i prijedlogom kako biste izabrali obuću koja  odgovara vašem stilu i potrebama. 

Rodea se izdvaja po jako velikom izboru premium španjolske obuće. U vrijeme kada su  udobnost i stil jednako  važni, španjolski brendovi zasigurno imaju što za ponuditi. Kolijevka europske proizvodnje  obuće, regija Alicante, poznata je po svojoj izuzetnoj kvaliteti izrade , koja se temelji na dugoj  tradiciji obiteljskih proizvodnji. 

Obuća se ručno izrađuje te se pažljivo odabiru materijali za izradu. Uglavnom kožna obuća  izrađena u malim radionicama diljem Španjolske često je sinonim za dugotrajnost i udobnost.  Brendovi kao što su Wonders, Hispanitas, Pikolinos, Panama Jack, Jungla, Gioseppo, Gaimo,  Alberola.. odavno su prepoznati u svijetu, a nalaze svoje mjesto i među hrvatskim potrošačima. Dizajn španjolske obuće donosi dašak mediteranskog šarma i neupitne estetike. 

Za njima ruku pod ruku ide I talijanski brand A.S.98 koji se izdiže kao brend koji vraća  poštovanje prema materijalu, ručnom radu i osobnosti u svakom paru obuće. Ovaj talijanski  brend ima stav, identitet i poseban način izražavanja. 

Svaka A.S.98 cipela ili modni dodatak nastaje od pažljivo odabranih prirodnih koža, mahom  talijanskog podrijetla. Posebna se pozornost pridaje postizanju tekstura I samom izgledu kože  koje brendu daju prepoznatljiv karakter. 

Udobno koračajte s nama!

