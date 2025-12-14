Rezanjem kapule do tisuću eura! Advent na Obrovu i ove je godine pripremio gastro spektakl

Početak tjedna na Obrovu idealan je za sve meštre od rezanja kapule i ljubitelje sarmi. U ponedjeljak, 15. prosinca od 15:30, ulica Obrov postaje centar gastronomsko-sportske discipline Najbrži nož - powered by Metro.

Gotovo da ne postoji dalmatinsko jelo koje se priprema bez kapule, a upravo će ta namirnica i ove godine na Obrovu okupiti brojne meštre od kužine koji će svoju vještinu rezanja pokazati ne samo pred brojnom publikom, nego i pred stručnim žirijem kojeg čine Ivan Pažanin (Res Citadela), Karlo Kaleb (Krug) te Ratko Pejaković poznatiji kao Raja picajol.

Natjecanje je zamišljeno tako da kuhari moraju izrezati što više kapule u roku od 3 minute. Natjecatelj se natječe koristeći svoj nož, a sve ostalo osigurava organizator. Stručni žiri će procijeniti veličinu izrezanih kockica, nakon čega će donijeti odluku o pobjedniku. Nagrade su podijeljene u tri kategorije. Nagrada za prvo mjesto iznosi tisuću eura, Metro chef nož i kuta nagrada su za drugoplasiranog, dok će treće mjesto osvojiti Metro chef nož.

Prijave su otvorene do samog početka natjecanja, točnije do 15:20, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na broj mobitela 095 8021 322 (Anjon Ring) te navesti ime i prezime, godine kuharskog iskustva i naziv ugostiteljskog objekta.

Nakon Najbržeg noža koji će nedvojbeno ispuniti Obrov, od 19 sati na rasporedu je fešta od sarmi, prigodnog naziva Sarmagedon. Ovo tradicionalno blagdansko jelo koje je jedan od sinonima božićnih praznika moći ćete probati u street food verziji, a kako se motaju sarme pokazat će chef Hrvoje Zirojević.

Ulaz na sva događanja Besa Me Mucho adventske zone je besplatan, uz tradicionalnu besu na ulazima.

Rezervacije stolova za večernji dio programa možete izvršiti direktnim pozivom na broj restorana Corto Maltese (021 587 201).