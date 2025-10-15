Revolucionarni tretman za regeneraciju kože koju koristi čak i Dior

Svijet beauty trendova i estetskih tretmana se konstantno mijenja, raste i nadograđuje. S razvojem tehnologije i novih formulacija koje obećavaju glađu, čvršću i besprijekornu kožu, postaje sve teže odabrati pravi tretman za sebe.

Ipak, jedan tretman ističe se već godinama na globalnom, ali i na domaćem tržištu - a to je INDIBA.

Ova napredna metoda radiofrekvencijske terapije prisutna je na tržištu više od tri desetljeća, a danas je nezaobilazan dio njege kože u brojnim vrhunskim klinikama i wellness centrima. Koristi se za uklanjanje bora, podočnjaka, podbratka, celulita i masnih naslaga, kao i za terapiju ozlijeda i ublažavanje boli u zglobovima. Koristi ga čak i svjetski poznati brend Dior u svojim luksuznim spa centrima, a trenutno je jedan od najpopularnijih beauty tretmana u Hrvatskoj. Saznajte zašto!

Što je INDIBA i za što se koristi?

Za razliku od brojnih drugih estetskih tretmana, INDIBA ne djeluje samo površinski. Temelji se na patentiranoj radiofrekvencijskoj tehnologiji INDIBA EDNA Pro Max uređaja koja koristi točno određenu frekvenciju od 448 kHz za dubinsko prodiranje u tkivo. Ta frekvencija dokazano djeluje na staničnoj razini, potičući prirodne procese obnavljanja bez oštećenja površine kože.

Ovime se potiče mikrocirkulacija te povećava oksigenacija tkiva i aktivacija stanica odgovornih za proizvodnju kolagena i elastina. Rezultat je ubrzana regeneracija kože, poboljšan tonus i elastičnost, uz vidljivo zaglađen i čvršći izgled - bez boli, oporavka i invazivnih zahvata.

Iako se tretman prvenstveno koristio u medicinske svrhe za rehabilitaciju i ublažavanje boli kod brojnih poznatih sportaša i klubova, danas se INDIBA zbog svoje dostupnosti i široke primjene masovno koristi za estetske tretmane poput zatezanja kože i pomlađivanja lica.

Koje su prednosti INDIBA tretmana?

Spajajući medicinsku preciznost i vrhunsku njegu, INDIBA tretmani postigli su reputaciju jednih od najnaprednijih i najučinkovitijih načina za postizanje mladolikog izgleda kože.

Osim što je terapija INDIBA uređajem u potpunosti sigurna i neinvazivna, učinkovito ublažava znakove starenja poput bora, podočnjaka i finih linija, bez potrebe za botoxom ili kirurškim zahvatima.

Kombinacija stručnosti i tehnologije najnovije generacije omogućuje da rezultati budu ne samo vidljivi, nego i dugotrajni, bez boli i naknadnih nuspojava. Budući da tretman INDIBA uređajem ne zahtijeva vrijeme za oporavak, tretman je idealan za osobe s užurbanim rasporedom, kao i za osobe s osjetljivom kožom.

Za razliku od klasične radiofrekvencijske terapije ili HIFU tretmana, INDIBA prodire duboko u kožu i precizno cilja tkivo kojeg želimo tretirati. Na taj način može efikasno smanjiti celulit i masne naslage, zbog čega se često koristi i za oblikovanje lica i tijela.

Koje vrste INDIBA tretmana postoje?

U Hrvatskoj su dostupni različiti tipovi INDIBA tretmana koji ciljano djeluju na određene estetske i medicinske potrebe kože i tijela.

Najtraženiji beauty tretmani su oni za uklanjanje bora, podočnjaka i podbratka, koji vraćaju svježinu, glatkoću i elastičnost lica te potiču prirodnu proizvodnju kolagena. Posebno su popularni anti-age tretmani, namijenjeni pomlađivanju kože i usporavanju vidljivih znakova starenja.

INDIBA se također koristi za smanjenje celulita i masnih naslaga na područjima poput trbuha, bokova, zadnjice, ruku i nogu, čime se postiže ujednačen tonus i oblik tijela.

Osim estetske primjene, INDIBA tehnologija ima i dokazanu medicinsku učinkovitost. Često se koristi za terapiju ozljeda - posebice kod sportaša. Tretman djeluje tako da zagrijava bolno područje, ubrzava regeneraciju tkiva, smanjuje bol i pospješuje oporavak mišića.

INDIBA Edna Pro Max tretmani dostupni su u Hrvatskoj u centru MBC Sv. Marija, koji djeluje na tri lokacije – u Zagrebu (Hotel Westin, Kršnjavoga 1), Splitu (Vinkovačka 21-23) i Zadru (Trg kneza Višeslava 8).

Centar MBC Sv. Marija nudi najnapredniju tehnologiju za neinvazivno pomlađivanje, oblikovanje tijela i regeneraciju kože, uz vrhunske standarde kvalitete i individualni pristup.

Više informacija, cjenik i promotivne pakete tretmana možete pronaći na službenoj stranici na OVOJ poveznici.

Osvojite 10 INDIBA tretmana u MBC sv. Marija

Sada i vi imate priliku isprobati moć INDIBA tretmana!

U suradnji s Medical Beauty Clinic sv. Marija, darujemo vam 5 INDIBA tretmana po izboru u bilo kojoj od odabranih MBC poslovnica u Zagrebu, Splitu ili Zadru. Sve što trebate napraviti je:

Zapratiti @dalmacijadanas Instagram profil Zapratiti @mbcsvmarija Instagram profil Lajkati ovu objavu U komentaru objave napisati koji INDIBA tretman želite osvojiti

Nagradni natječaj traje do srijede, 29. listopada 2025. u ponoć, a pobjednik će biti nasumično izabran i javno proglašen idućeg dana u objavi na našem Instagram profilu. Sretno!