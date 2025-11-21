Rekordno velik Crofish: Posjetite najveće izdanje jedinog sajma ribarstva na Jadranu

Svečanim otvorenjem u porečkoj dvorani Žatika započelo je 17. izdanje međunarodnogi sajma ribarstva, ribarske opreme, akvakulture, sportskog ribolova i sportova na vodi. Sve do nedjelje, 23. studenoga posjetitelji će moći razgledati proizvode oko 75 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Poljske. Ulaz na sajam je besplatan, a svi zainteresirani će tijekom tri dana moći uživati i u bogatoj gastro i sportskoj ponudi, čuti zanimljiva predavanja i razgledati brodove brojnih domaćih institucija.

Crofish je jedini specijalizirani događaj ovakve vrste u Hrvatskoj i šire, te okuplja stručnjake iz cijele regije, a organizator Robert Momić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije, smatra da su zajednički napori jedini način da se zaštite interesi ribara. ”Crofish prije svega organiziramo zato što je ribarstvo identitet, hrvatski identitet, zato što ribarstvo to zaslužuje, zato što su naši ribari i pomorci priznati ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu. Veseli što sajam ima predznak međunarodni, jer upravo to je cilj - da na jednom mjestu okupimo ne samo znanstvenu, nego i političku zajednicu zajedno sa ribarima. Danas su prisutni svi sektori ribarstva koji postoje na Jadranu i o zaključcima koje donesemo će upravna tijela skretati pažnju i europskim regulatorima u Bruxellesu”, poručio je Momić.

Sajam ove godine dodatno raste te se proširio na cjelokupnu površinu dvorane Žatika. Na vanjskom i unutarnjem dijelu zastupljeni su svi ribolovni sektori - plivaričarski, kočarski, ribolov malim alatima i tunolov, kao i oprema za sportove na vodi, zaštitna odjeća i sl. Dio Crofisha se odvija i na porečkoj rivi gdje će posjetitelji moći ne samo razgledati razna plovila već i razgovarati s njihovim posadama i informirati se o potencijalnoj karijeri u ministarstvima obrane ili unutarnjih poslova.

Osim specijaliziranih predavanja policije i vojske, tu su brojna druga stručna i edukativna popratna događanja - okrugli stolovi, paneli, gostovanja domaćih i međunarodnih znanstvenika te druge aktivnosti koje približavaju proizvode ribarstva javnosti i turističkom tržištu.

Posebna atrakcija na sajmu jei ronilačko – edukativni projekt POGLED U PLAVO. U grijanom šatoru postavljen je 10-metarski grijani bazen u koji će tijekom sva tri dana sajma biti moguće zaroniti pod punom opremom uz pratnju instruktora. Kao i ostale aktivnosti, ronjenje je besplatno i dostupno i za djecu.

Da bi se najmlađu populaciju upoznalo s morskim svijetom organizirane su razne radionice u dječjem kutku. U predstavi „Na jednoj pošti - prijateljica Hobotnica“ u više dnevnih termina upoznavat će se s problemom invazivnih vrsta u Jadranskom moru, dok će u radionici „Stvori svoj morski svijet“ kroz igru i kreativne aktivnosti moći iskušati dječje ribarenje i razvijati svoju maštu. Za dodatnu zabavu iz dvorane Žatika vozit će turistički vlakić koji će upotpuniti cjelokupan sajamski doživljaj. Razgledavanje plovila i vožnja vlakićem bit će dostupna svakim danom od 10:00 do 16:00 sati.

Gastro ponuda je ove godine najveća do sada, a svakodnevno će se održavati i cooking show program. Održat će se prezentacije filetiranja tune, posjetitelji će moći kušati morske i slatkovodne delicije koje pripremaju kuhari iz Istre i gosti iz ŠRD Đurđenovac, a osim domaćih chefova u goste će u Poreč doći i renomirani kuhari iz Italije.

Tijekom sajma održat će se i čak pet sportskih natjecanja - u akvatoriju ispred Poreča održat će se CROFISH HORIZONT regata za klasu Optimist u organizaciji JK "Horizont" iz Poreča; CROFISHer Kup - ekipno natjecanje u podvodnom ribolovu u organizaciji SRK "Erik Radin" iz Novigrada; CROFISH SUP (Stand Up Paddle) regata, u organizaciji Sportske zajednice Grada Poreča; te Kup CROFISH- Sv. Mauro u udičarenju iz barke u organizaciji ŠRD „Zubatac“ iz Poreča; na barama Cerovlje ŠRD „Pazinčica“ iz Pazina organizira se IV CROfish kup, natjecanja u lovu grabežljivaca živim mamcima i u lovu grabežljivaca varalicama.

Otvorenju su osim organizatora nazočili i Boris Miletić, župan Istarske županije, Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo, Ante Mišura, ravnatelj Uprave ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i dr. Emil Priskić, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Gradonačelnik Loris Peršurić je zahvalio organizatorima Crofisha naglašavajući da je sajam iz godine u godinu sve veći, sve bolji, sve kvalitetni i sve obuhvatniji što je za Poreč posebno važno jer njegove građane more hrani, zapošljava i u konačnici spaja.

Ravnatelj Uprave ribarstva pri Ministarstvu Ante Mišura je istaknuo probleme s kojima se ribari suočavaju od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do danas, ali istaknuo da optimistično gleda na budućnost ribarstva. Smatra da je transformacija potrebna i ističe da su upravo događanja kakav je Crofish ključna da se donesu zajednički zaključci i preporuke.

Posebno napominjemo kako je ulaz na sajam, kao i sudjelovanje u svim sadržajima, besplatan za sve posjetitelje. Poreč, kao grad koji se, uz turizam, ponosi i ribarskom tradicijom, pravo je mjesto za ovu jedinstvenu manifestaciju. Sajam je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Programa za ribarstvo i akvakulturu. Više informacija o sajmu koji je otvoren od 10 do 19 sati, odnosno od 10 do 18 sati u nedjelju, možete pronaći na službenoj web stranici Crofisha: www.crofish.eu.