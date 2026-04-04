Rat ispraznio Dubai, prihodi pali i do 80 posto: "Imamo dovoljno novca za mjesec ili dva"

Jedan od najposjećenijih gradova na svijetu trpi ogromne posljedice rata na Bliskom istoku. Broj turista naglo je pao, zbog čega brojni uslužni objekti zatvaraju svoja vrata.

"Trenutna situacija je brutalna. Imala sam izbor – ili otpustiti 30 posto osoblja ili smanjiti plaće kako bih sačuvala radna mjesta. Zasad sam se odlučila za ovo drugo", rekla je Natasha Sideris, koja je prije krize u Dubaiju imala 14 ugostiteljskih objekata s više od 1000 zaposlenih.

Mnogi njezini restorani suočavaju se s padom prihoda od 50 posto, a ima i onih kojima su prihodi pali za 70 ili 80 posto. Riječ je mahom o ugostiteljima koji se oslanjaju na turiste, piše tportal.

Jedan viši menadžer lanca restorana, rekao je za BBC da je posjećenost njihovih objekata pala na 15 do 20 posto od uobičajenih brojki zbog čega su već zatvorili nekoliko objekata, dok u drugima rade s minimalnim brojem zaposlenika.

Ni popusti ne spašavaju

Cijeli turistički sektor, od hotela i restorana, preko agencija do prijevoznika i zračnih luka osjeća pritisak sukoba koji je počeo 28. veljače i koji je dijelom zahvatio Ujedinjene Arapske Emirate.

Vlasti navode kako je na njihovu zemlju palo više od 2400 projektila i dronova, a u napadima kojima su ciljane zračne luke, hoteli i stambene zgrade poginulo je 11 osoba, a 185 ih je ozlijeđeno.

Međunarodna zračna luka u Dubaiju i dalje trpi zbog toga što nacionalni avioprijevoznik Emirates i dalje nije uspostavio sve letove. Popunjenost hotela u Dubaiju je također pala na 15 do 20 posto od uobičajene, tvrdi Mamoun Hmiden, glavni komercijalni direktoru putničke tvrtke Wego.

Kako bi spasili što mogu, brojni hotelski lanci su ponudili velike popuste, naročito tijekom Bajrama. Luksuzni resorti na Palm Jumeirahu su snizili cijene za čak 50 posto.

Ugroženi strani radnici

Pad ekonomije vide i strani radnici, koji čine okosnicu tamošnjeg ugostiteljstva. Mnogi su poslani na neplaćeni dopust ili im je skraćeno radno vrijeme. Iako radno zakonodavstvo Emirata dozvoljava takvu fleksibilnost, za mnoge to znači gubitak prihoda, piše tportal.

"Osjećamo se kao da smo se vratili u doba covida. Strahujemo da bismo opet mogli izgubiti posao i biti prisiljeni vratiti se kući", govori jedan konobar iz južne Azije koji je zajedno s kolegama poslan na neplaćeni dopust bez odgovora na pitanje kad će se i hoće li se uopće vratiti na posao.

Utjcaj sukoba osjeti se na cijelom Bliskom istoku. Istraživanje tvrtke Tourism Economics navodi da bi ove godine moglo doputovati od 23 do 38 milijuna ljudi manje, što bi moglo dovesti do gubitaka između 34 i 56 milijardi dolara, ovisno o trajanju sukoba.

"Ako rat uskoro završi, mogao bi uslijediti brzi oporavak. Ali ako se oduži, moramo početi preispitivati cijelu ljetnu sezonu", rekao je Hmiden.

Paket pomoći

Vlasti rade na planovima za oživljavanje turizma. Najavili su i paket potpore gospodarstvu od 272,26 milijuna dolara, koji bi trebao vrijediti od sljedećih tri do šest mjeseci.

Vlasnici poslovnih prostora će pokazati razumijevanje i odgoditi ili smanjiti najamnine. No, ako se sukob nastavi, oporavak bi turistički sektor mogao doživjeti tek sljedeće godine.

"Imamo dovoljno novca da preživimo mjesec ili dva, najviše tri, a što onda? Nakon toga ćemo morati donositi teže odluke. Nadam se da nećemo. I da će ovo ludilo uskoro završiti", zaključuje Sideris.