Rasprodana predstava Arijane Čuline "Kak’i smo, tak’i smo" dobila novi termin u Lori!

Nova komedija Arijane Čuline “Kak’i smo, tak’i smo” izazvala je ogroman interes među Splićanima – predstava zakazana za početak studenoga u dvorani LORA rasprodana je u svega nekoliko dana! Zbog velikog interesa publike, dodan je novi termin – 6. studenoga u 18:30 sati, a ulaznice su od danas u prodaji.

Veliki interes publike: nova prilika za smijeh

Publika očito nije mogla dočekati povratak najpoznatije hrvatske komičarke na splitske daske. Čulina, koja se u novoj predstavi ponovno duhovito poigrava našim prepoznatljivim dalmatinskim mentalitetom, već je s prvom najavom izazvala pravu malu euforiju.



U svega nekoliko dana od početka prodaje, sve ulaznice za prvi termin su planule – pa je publika dobila novu priliku uživati u ovoj urnebesnoj komediji.

Nova doza dalmatinskog humora

“Kak’i smo, tak’i smo” predstava je koja donosi prepoznatljivu Čulininu dozu ironije, britkosti i šarma. Na sceni joj se pridružuje Mirella Meić, dok će za glazbeni štimung biti zadužena Danira Ipavec na harmonici.

Publika će se moći nasmijati svakodnevnim situacijama koje svi prepoznajemo – od dalmatinskog “nerada”, rituala ispijanja kave u podne, do načina na koji “mali čovik” preživljava turizam bez Bookinga. Sve to u stilu koji je Arijanu Čulinu učinio sinonimom za dalmatinski humor.

Ulaznice već u prodaji

Ulaznice po cijeni od 15 eura dostupne su u sustavu Adriaticketa.



Umirovljenici ostvaruju 20 % popusta pri kupnji na prodajnim mjestima Adriaticketa – u Tisak Mediji (City Center One, Vukovarska 207) te u Dancing Bearu (Dioklecijanova 6), uz predočenje potvrde o umirovljeničkom statusu.

Zagarantirana večer smijeha

Kako poručuje sama Čulina, publiku u Lori očekuje sat i pol neprekidnog smijeha, dobre energije i prepoznatljivih likova koji bi mogli biti svatko od nas.

Zabava je, kaže, “zagarantirana” – jer “kak’i smo, tak’i smo, ali znamo se barem dobro nasmijati”.