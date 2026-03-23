Raspada li se Torcida Zagreb? Vođa optužen za izdaju, transparent nestao s utakmica Hajduka. Evo o čemu je riječ

Prema informacijama koje kruže navijačkom scenom, transparent Torcida Zagreb bit će raspušten do kraja aktualne sezone, a konačna odluka o budućnosti ekipe trebala bi biti donesena po njezinu završetku.

Takav razvoj događaja dolazi nakon posljednjeg gostovanja u Osijeku, gdje transparent Torcide Zagreb nije bio istaknut na ogradi, što je odmah potaknulo nagađanja o ozbiljnim problemima unutar skupine. Prema neslužbenim informacijama, unutar ekipe došlo je do međusobnih sukoba povezanih s recentnim događajima, javlja Hooligans.cz.

Snimka izazvala nove prijepore

Dodatne tenzije izazvala je i videosnimka koja se posljednjih dana širi među navijačima. U opisu snimke navodi se kako je riječ o vođi Torcide Zagreb kojeg se optužuje da je odavao informacije pripadnicima Bad Blue Boysa, govorio protiv vlastite grupe te surađivao s jednim pripadnikom Grobara iz Srbije.

Uz to, pojavile su se i tvrdnje da je upravo zbog tih okolnosti bio meta napada, pri čemu je, prema tim navodima, fizički napadnut od pripadnika vlastite navijačke skupine.

Poruke iz mobitela dodatno produbile sukob

Prema informacijama koje se šire među navijačima, nekoliko dana ranije vođa Torcide Zagreb navodno je teško pretučen od strane Bad Blue Boysa. Nakon što su mu, prema istim tvrdnjama, uzeli mobitel, navodno su pronađene poruke prijateljskog tona s istaknutim članom Grobara, navijačke skupine Partizana iz Beograda.

U tim porukama, kako se tvrdi, navodno je govorio loše o pripadnicima vlastite skupine te iznosio informacije o aktivnostima i planovima Torcide. Upravo su ti navodi, ako se pokažu točnima, dodatno produbili unutarnji raskol i doveli do odluke o povlačenju transparenta do kraja sezone.