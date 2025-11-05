Radionice za razvoj kreativnosti u različitim područjima: novi programi u CI SDŽ!

Centar izvrsnosti Splitsko - dalmatinske županije pokreće nove programe koji će se provoditi kao ciklusi naplatnih radionica. Programi su namijenjeni visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima viših razreda osnovne škole, s ciljem razvoja njihovih vještina i kreativnosti.

Dragi roditelji, ako još tražite idealnu izvanškolsku aktivnost za svoje dijete – imamo odličnu vijest! Centar izvrsnosti SDŽ otvara prijave za nove programe koji nude edukativne i zabavne radionice prilagođene različitim interesima djece i mladih. Programi su namijenjeni svima koji žele znati više u zanimljivim područjima, a na vama je samo odlučiti privlače li ih više nove tehnologije, jezici, umjetnost ili osobni razvoj.

Programi osmišljeni na temelju desetogodišnjeg iskustva

Centar izvrsnosti SDŽ već deset godina uspješno prati i podržava darovite učenike, pomažući im u razvijanju znanja i vještina na kreativan i poticajan način. Novi programi dio su aktivnosti Regionalnog znanstvenog centra Adriatic, koji približava znanost, inovacije i kreativnost djeci i mladima. Radionice su osmišljene na temelju višegodišnjeg iskustva kako bi djeci kroz tri tematska programa - GARD, ZVRK i ZVEK - pružile kvalitetno i motivirajuće okruženje za učenje i rast.

Ljubitelji tehnologije i inovacija uživat će u interaktivnim i zabavnim radionicama iz GARD programa koje vode iskusni mentori iz područja novih tehnologija i robotike. Gaming, robotika, dronovi, Arduino i 3D ispis – sve to čeka male inovatore koji vole stvarati i eksperimentirati s tehnologijom. Program se odvija u suvremeno opremljenim učionicama, a sudionici imaju priliku raditi s novim tehnologijama - od dronova, robota do različitih pametnih uređaja.

Program ZVRK usmjeren je na razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija kod djece i mladih. Sudionici će učiti prepoznati i izražavati emocije, graditi pozitivnu sliku o sebi, jačati otpornost te razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine. Radionice su prilagođene različitim dobnim skupinama, a svaki ciklus obuhvaća 8 radionica u trajanju od 90 minuta koje se međusobno nadovezuju i omogućuju kontinuirani rad na osobnom razvoju.

Ako vaše dijete pokazuje više sklonosti prema jezicima i umjetnosti imamo i za vas odlično rješenje! ZVEK program uključuje područja umjetnosti, tehničke kulture i jezika, a cilj je razvijanje kreativnog promišljanja, praktičnih vještina i međukulturalne osjetljivosti te pruža djeci priliku da svoje ideje pretvore u konkretna djela. Program nudi tri različita koncepta radionica: Lupi bojama o stol, Kreativnost u mojim rukama i Explore the world of languages.

Radionice u svim programima održavat će se tijekom cijele školske godine 2025./2026., u prostorima Centra izvrsnosti SDŽ / Regionalnog znanstvenog centra Adriatic, na adresi Ruđera Boškovića 20. Programi će se provoditi u malim grupama do 15 sudionika, čime se osigurava individualiziran pristup. Sudionici mogu birati programe prema svojim interesima – nije obavezno pohađati samo jedan program od početka do kraja. Mjesečna cijena sudjelovanja iznosi 60 eura za sve učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole. Osigurali smo i posebne pogodnosti: polaznici Centra izvrsnosti imaju promotivnu cijenu od 50 eura mjesečno, a moguće je dobiti i popust za više djece iz iste obitelji. Po završetku programa, polaznici dobivaju službenu potvrdu o sudjelovanju i uče se obogaćivanju svog životopisa specifičnim znanjima i vještinama od malih nogu.

Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje mjesto na vrijeme i omogućite svom djetetu učenje kroz igru i istraživanje. Detaljne informacije i prijave dostupne su na službenim stranicama Regionalnog znanstvenog centra Adriatic. Vidimo se!