Radionice Festivala Vino Dalmacije: Sedam razloga zašto biti u Splitu 13. i 14. ožujka

U okviru Festivala Vino Dalmacije održat će se sedam stručno vođenih radionica koje publici nude rijetku priliku za dubinsko, strukturirano i usporedno kušanje najvažnijih vina regije.

Kako unaprijediti vinsku ponudu prije sezone

Branimir Vukšić iz Michelin-restorana Pelegrini održat će tečaj za djelatnike u HoReCa sektoru, fokusiran na to kako unaprijediti predstavljanje vina i optimizirati vinsku kartu uoči turističke sezone. Radionica donosi konkretne, primjenjive alate i praktične savjete za rad s gostima i vinom.

Hommage Zlatanu Plenkoviću – 10 godina poslije

Povodom 10. obljetnice smrti Zlatana Plenkovića, pionira dalmatinskog vinarstva, održat će se vertikalno kušanje vina Zlatan Otok. Riječ je o rijetkoj prilici za praćenje razvoja plavca malog kroz berbe te o simboličnom prisjećanju na nasljeđe koje je snažno oblikovalo suvremenu Dalmaciju.

Bijele autohtone sorte pod vodstvom Michelin sommeliera

Miho Vidak, sommelier Michelin-restorana 360° Dubrovnik, vodit će radionicu posvećenu bijelim autohtonim sortama Dalmacije. Kroz stručno vođeno usporedno kušanje analizirat će se stil, struktura i potencijal najvažnijih bijelih vina regije.

Decanterovi laureati – zlatne medalje na jednom mjestu

Radionica posvećena vinima nagrađenima zlatnim medaljama na Decanter World Wine Awards u posljednje tri godine donosi selekciju najviše ocijenjenih dalmatinskih vina. Većina etiketa koje će biti predstavljene više nije dostupna na tržištu, što ovu radionicu čini posebno vrijednom za ozbiljne ljubitelje i profesionalce.

Dalmatinske vinske ikone

Mini verzija jesenskog događaja koje organizira Udruženje Vino Dalmacije donosi selekciju vina koja su oblikovala suvremenu percepciju Dalmacije kao premium vinske regije. Riječ je o referentnim etiketama velikog potencijala za odležavanje koje su gradile reputaciju regije na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Najbolji pošipi Dalmacije

Usporedno kušanje najboljih primjeraka vodeće bijele sorte regije pružit će uvid u različite stilove, terroire i pristupe vinifikaciji, potvrđujući zašto je pošip danas jedan od najvažnijih ambasadora dalmatinskog vinarstva.

Dingač kroz berbe

Vertikalno kušanje vina s položaja Dingač, prvog hrvatskog zaštićenog vinogradarskog položaja, omogućit će usporedbu nekoliko berbi iste etikete različitih proizvođača. Radionica nudi jedinstven uvid u evoluciju plavca malog i snagu terroira južnih padina Pelješca.

Broj sudionika po radionici je ograničen, što omogućuje, što omogućuje fokusirano kušanje i izravnu interakciju s predavačima. Cijene radionica kreću se od 15 do 25 eura, a ulaznice su dostupne na stranicama udruženja Vino Dalmacije: https://vinodalmacije.com/radionice/