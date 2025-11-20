Računovođe ulaze u najopterećeniji period u zadnjih 10 godina – ali novi alati mogu im prepoloviti posao

Fiskalizacija 2.0, koja stupa na snagu 1. siječnja 2026., donosi najveće promjene u izdavanju i zaprimanju računa još od uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom. I dok se o promjenama za poduzetnike mnogo govori, jedan dio priče ostaje u drugom planu — što nova fiskalizacija znači za računovođe?

A odgovor je jasan: računovođe ulaze u najzahtjevniji period u posljednjem desetljeću.

Uz standardne obveze, računovodstveni servisi sada moraju i obrađivati fiskalizirane eRačune,

pratiti status svakog eRačuna, voditi eIzvještavanje o neisporuci, odbijanju, naplati, raditi s različitim rješenjima te usklađivati sve to u realnom vremenu.

Najveći izazov - rad s klijentima koji koriste različite aplikacije

U praksi, računovođe rade s više desetaka klijenata koji koriste potpuno različite sustave: od Excel tablica i Word dokumenata do, primjerice rješenja kao što su Neosalon, Marketino, Webračun i drugi.

Uz fiskalizaciju 2.0, ta raznolikost postaje još veći izazov. Računovođa mora sve spojiti, provjeriti, ispraviti i knjižiti.

Različiti klijenti, različite navike – a računovođe moraju pokriti sve

Osim rada s brojnim različitim programima i sustavima, računovođe se svakodnevno susreću s još jednim izazovom: nevjerojatno različitim razinama informatičke pismenosti svojih klijenata.

U praksi postoje dvije krajnosti:

1) Klijenti koji sve rade sami

To su korisnici koji bez problema izdaju račune, prate naplatu, zaprimaju eRačune, likvidiraju dokumente, provode plaćanja i uredno dostavljaju sve računovođi.

2) Klijenti koji sve prepuštaju računovođi

Oni očekuju da računovođa: izrađuje račune umjesto njih, zaprima i likvidira ulazne račune, plaća, prati naplatu, priprema podsjetnike, izrađuje izvještaje i sl.

S fiskalizacijom 2.0 sve ovo postaje još složenije.

Fiskalizacija 2.0 dodatno povećava jaz između „samostalnih“ i „ovisnih“ klijenata

Zašto?

Jer je svaki poduzetnik sada odgovoran za:

✔ odabir rješenja za zaprimanje i izradu fiskaliziranih eRačuna,

✔ odabir informacijskog posrednika, ukoliko već nije uključen u odabrano rješenje,

✔ likvidaciju (prihvaćanje) ulaznih eRačuna,

✔ obijanje neodgovarajućih ulaznih eRačuna,

✔ praćenje statusa eRačuna,

✔ eIzvještavanje o eRačunima koje je odbio,

✔ eIzvještavanje o eRačunima koje je naplatio,

✔ eIzvještavanje o eRačunima koje nije mogao isporučiti,

✔ osiguranje ispravnog čuvanja izdanih i zaprimljenih eRačuna u digitalnoj arhivi,

✔ prijavu poslovnog prostora putem ePorezne i sl.

I dok će tehnološki potkovani klijenti sve to usvojiti uz minimalnu pomoć, velik dio mikro i malih poduzetnika — pogotovo u uslužnim djelatnostima — i dalje će se u potpunosti oslanjati na svoje računovođe.

A to znači jedno: računovođe se moraju prilagoditi ne samo zakonu, nego i svakom klijentu ponaosob.

Rješenje iz prakse: Marketino prepolovljuje ručni rad računovođama a klijente čini samostalnima

Tvrtka Superius, poznata po fiskalnom sustavu Neosalon, predstavila je tržištu svoje novo rješenje - Marketino, aplikaciju dizajniranu upravo za izazove fiskalizacije 2.0 koja ujedno adresira i najveće probleme računovođa: ogromnu količinu ručnog rada, različite programe i tipove klijenata i novi teret eIzvještavanja.

Iz Superiusa poručuju kako je cilj Marketina i Neosalona maksimalno rasteretiti računovođe u najzahtjevnijoj godini do sada, uz rješenja koja su u potpunosti usklađena s novim Zakonom o fiskalizaciji.

No, ključna stvar nije samo automatizacija, nego nešto još važnije: Marketino je toliko jednostavan i intuitivan da ga zaista može koristiti svatko. Ako klijent zna koristiti društvene mreže - onda zna koristiti i Marketino, poručuju iz Superiusa.

Sada je idealan trenutak da računovođe osnovne operativne radnje prebace na klijente, bez straha da će “nešto zeznuti”, bez potrebe da knjigovođa svaki put uskače.

Marketino vodi korisnika kroz sve procese:

✔ jednostavno izdavanje računa,

✔ primanje i likvidaciju ulaznih računa,

✔ slanje eRačuna,

✔ praćenje naplate,

✔ automatsko eIzvještavanje.

Rad u aplikaciji je jednostavan, pregledan i optimiziran za korisnike koji nisu tehnički potkovani. Marketino ima video-tutoriale, upute i detaljnu pomoć doslovno na svakom koraku — uz stručnju korisničku podršku koja je dostupna prije i nakon što korisnik postane klijent.

Prvi put računovođe imaju alat zbog kojeg klijenti mogu samostalno obavljati veliki dio posla, a da sve i dalje bude uredno, točno i odmah vidljivo knjigovođi.

Povezivanje po mjeri: četiri načina povezivanja s računovodstvenim programom

Jedna od najvećih prednosti Marketina je to što se prilagođava načinu rada računovodstvenih servisa, omogućavajući takozvano povezivanje “po mjeri”, od najjednostavnijeg do potpuno automatiziranog povezivanja:

osnovno povezivanje - prijepis i ručno knjiženje računa iz Marketino portala za računovođe u računovodstveni program, preuzimanje datoteka (XML, PDF) iz Marektino portala za računovođe i učitavanje xml datoteka u računovodostveni program ili ispis i knjiženje PDF-ova na klasičan način, e-mail povezivanje uz automatsko slanje ulaznih i izlaznih eRačuna u e-mail pretinac računovodstvenog programa kao što je Minimax ili automatsko slanje dokumenata na e-mail računovođe, programersko (API) povezivanje — svi likvidirani ulazni eRačuni i svi izlazni eRačuni se automatski pojavljuju u računovodstvenom programu (npr. Synesis).

Ova fleksibilnost je ključna jer računovođa ne mora mijenjati svoj program — Marketino se prilagođava njemu, a ne obrnuto.

Važno je naglasiti i da je Neosalon — dugogodišnje i dokazano rješenje za fiskalizaciju — također potpuno prilagođen fiskalizaciji 2.0. Podržava sve nove obveze (eRačuni, eIzvještavanje, digitalna arhiva, informacijski posrednik), a razlika je samo u tome što Marketino donosi napredniju automatizaciju i API povezivanje.

Iz Superiusa naglašavaju kako Marketino i Neosalon zajedno čine jedinstven ekosustav koji pokriva sve potrebe poduzetnika u fiskalizaciji 2.0:

– Marketino je namijenjen korisnicima koji izdaju transakcijske račune krajnjim potrošačima, drugim poslovnim subjektima ili javnom sektoru, i žele moderno, potpuno digitalno rješenje.

– Neosalon je idealan za korisnike koji, uz transakcijsko poslovanje, rade i s gotovinom ili karticama te trebaju stabilnu fiskalnu blagajnu u potpunosti prilagođenu fiskalizaciji 2.0.

“Oba rješenja su zakonski potpuno usklađena — a izbor ovisi isključivo o načinu rada poduzetnika,” poručuju iz Superiusa.

Time računovođe mogu raditi sigurno i s klijentima koji koriste Marketino i s onima koji ostaju na Neosalonu, bez rizika i bez dodatnog tereta.

Portal za računovođe - pristup svim klijentima i svim računima 24/7

Kroz Marketino portal, računovođe mogu pregledati sve račune svojih klijenata, pratiti status naplate, preuzeti dokumente spremne za knjiženje i raditi u stvarnom vremenu – bez čekanja i pogrešaka.

Portal za računovođe omogućuje:

✔ uvid u sve klijente na jednom mjestu

✔ pregled ulaznih i izlaznih računa i eRačuna

✔ postavljanje filtera po plaćenosti, statusu, preuzimanju

✔ rad u stvarnom vremenu

✔ preuzimanje datoteka za knjiženje

✔ status naplate u svakom trenutku

Računovođa prvi put ima mogućnost da u istom sustavu kao klijent vidi cijelu dokumentaciju — bez slanja, bez čekanja, bez “možeš mi poslati još jednom?”.

Računovođa može raditi izravno za klijenta – kroz Marketino

Računovođa može, uz dozvolu klijenta, raditi sve radnje umjesto njega:

• izrada računa

• likvidatura ulaznih računa

• odbijanje računa

• evidencija naplate

• promjena statusa računa

• preuzimanje dokumenata

Sve se bilježi, a sustav evidentira tko je obavio koju radnju — što je iz perspektive knjigovodstva i kontrole od izuzetne važnosti.

Portal za računovođe je besplatan. Nema naplate, nema dodatnih paketa, nema ograničenja broja klijenata.

Računovođe ga mogu koristiti 24/7, odmah nakon što ih klijent ovlasti putem Marketino aplikacije.

Kako uz pravo rješenje preživjeti bez stresa

Od 1.1.2026. svaki račun mora imati svoj put: izrada → fiskalizacija → dostava → likvidatura → naplata → eIzvještavanje — i sve to treba biti vidljivo i knjigovođi i poduzetniku, u realnom vremenu.

Marketino postaje “sigurnosna mreža” za računovodstvene servise.

Sve što klijent izradi, sve što primi i sve što se fiskalizira — automatski je vidljivo knjigovođi.

A to znači manje poziva, manje ručnog rada i manje stresa.

Za računovođe koje žele prepoloviti ručni rad i izbjeći kaos fiskalizacije 2.0 – ovo je najbolji trenutak za prelazak na sustav koji ih razumije.

Kako bi se računovođe što lakše pripremile, Superius tijekom studenog i prosinca organizira besplatne informativne prezentacije i edukacije o fiskalizaciji 2.0 u većim gradovima diljem Hrvatske, posebno namijenjene računovodstvenim servisima.

Prijave su otvorene na poveznici: Prijava na prezentacije za računovođe

“Naš je zadatak pomoći računovođama da zakonske promjene dočekaju spremno i bez stresa”, ističu iz Superiusa.