Putovanje kroz Španjolsku – najbolje od Mediterana i Kastilje – direktnim letom iz Splita

Zamislite putovanje koje vas vodi kroz srce Španjolske, putovanje na kojem se ritam Mediterana isprepliće s kraljevskom elegancijom Kastilje. Zamislite da sve to započinje bez stresa i presjedanja, direktnim letom iz vašeg Splita.

Vaša avantura počinje u čarobnoj Barceloni, gdje vas Gaudijeva arhitektonska čuda ostavljaju bez daha. Osjetit ćete puls grada na živahnoj La Rambli, gdje se miješaju žamor uličnih umjetnika i miris svježeg voća s tržnice La Boqueria, a zatim ćete se izgubiti u labirintu Gotičke četvrti, diviti se pogledu s Montjuïca i uroniti u mistiku jedinstvene Sagrade Familije. A to je tek početak. Izlet u obližnji Figueres otvara vrata nadrealnog svijeta Salvadora Dalíja u njegovom spektakularnom Teatro-Museu.

Put nas dalje vodi prema unutrašnjosti, do ponosne Zaragoze, grada na obalama moćne rijeke Ebro. Ovdje vrijeme teče drugačije. Ostat ćete zadivljeni pred Bazilikom Gospe od Pilara, čijih deset kupola ukrašenih raznobojnim mozaicima dominira obzorjem. Osjetit ćete duh Francisca Goye u gradu koji ga je oblikovao i prepustiti se opuštenom ritmu života uživajući u vrhunskim tapasima na trgovima skrivenim od vreve.

A onda, stižete u kraljevski Madrid! Ovo nije samo glavni grad, ovo je epicentar španjolske kulture, energije i strasti. Grad širokih avenija, veličanstvenih trgova i skrivene povijesti Habsburške četvrti. Osjetite moć Španjolskog Carstva pred Kraljevskom palačom i otkrijte zašto je Madrid jedna od svjetskih prijestolnica umjetnosti.

Samo korak od Madrida, čeka vas bezvremenski Toledo, grad-muzej pod zaštitom UNESCO-a. Izgubite se u kamenim ulicama gdje svaka sinagoga, džamija i crkva priča priču o stoljećima suživota triju kultura. Divit ćete se vještini izrade mačeva od slavnog toledskog čelika i shvatiti zašto ga zovu "gradom triju kultura".

Naše putovanje zaokružujemo povratkom na Mediteran u spektakularnu Valenciju. To je grad savršenog kontrasta, gdje futuristička zdanja Grada umjetnosti i znanosti arhitekta Santiaga Calatrave stoje uz bok šarmantnoj staroj jezgri. Istražite skrivene trgove, prođite kroz drevna gradska vrata i osjetite bogatstvo boja i okusa na Centralnoj tržnici. Naravno, u gradu u gradu u kojem je nastala miriše i autentična paella.

Ovo nije samo obično putovanje od osam dana. Ovo je riznica doživljaja koja spaja pet španjolskih regija, uranja vas u bogatstvo kulture, povijesti i gastronomije, a sve to uz savršenu organizaciju i udobnost leta bez presjedanja.

Ako vam se čini da je ovo vaše putovanje iz snova, putovanje koje u osam dana spaja najljepše gradove Pirenejskog poluotoka u nezaboravnu cjelinu, nazovite nas i rezervirajte svoje mjesto u ovoj španjolskoj avanturi! Polazak je 09.10.2025. a mjesta još ima malo!

Za sve informacije, detaljan plan puta i rezervacije, posjetite nas OVDJE ili nas kontaktirajte na besplatni telefon 0800 85 66.

Vaše snove ostvaruje putnička agencija NIKAL!