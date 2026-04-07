Putnica rodila bebu u avionu, sada nema pojma koje je državljanstvo djeteta

Putnica je rodila tijekom leta iz Jamajke u SAD, što je otvorilo raspravu o državljanstvu novorođenčeta. Žena je počela rađati tijekom leta Caribbean Airlinesa BW005 4. travnja. Pred kraj leta, na putu od Kingstona do New Yorka, dijete je rođeno. Iako tijekom leta nije proglašena hitna situacija, nakon slijetanja oboje su dobili medicinsku pomoć.

- Zračna kompanija pohvaljuje profesionalizam i odmjerenost svojih članova posade, koji su situaciju riješili u skladu s utvrđenim procedurama, osiguravajući sigurnost i udobnost svih na brodu, rekao je Caribbean Airlines izjavi, koju prenosi 24sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U snimci koju je podijelio CBS News, kontrolor zračnog prometa predlaže da se beba imenuje „Kennedy“ jer je avion trebao sletjeti na međunarodnu zračnu luku Johna F. Kennedyja u New Yorku. Budući da je dijete rođeno u zraku, njegovo državljanstvo još nije jasno, što je izazvalo raspravu na internetu.

- Beba rođena u avionu prema NYC postavlja jedno veliko pravno pitanje… je li to dijete automatski državljanin SAD-a, rekao je u Facebook videu imigracijski odvjetnik i YouTuber Brad Bernstein.

Odgovor ovisi o tome gdje je avion bio u točno vrijeme rođenja. Ne o zrakoplovnoj kompaniji. Ne o odredištu. Ne o onome što mislite. A u nekim rijetkim slučajevima, dijete rođeno tijekom leta moglo bi završiti bez državljanstva.

Brad objašnjava da će vjerojatno potvrdu o rođenju izdati mjesto slijetanja. Zračni prostor u kojem je dijete rođeno bit će presudan, iako nacionalnost i državljanstvo još nisu otkriveni.

- Mislim da je u ovom slučaju jasno, rođenje se dogodilo neposredno prije dodira s tlom, što znači da je avion već bio u američkom zračnom prostoru, pa je to automatski državljanin SAD-a, jedan je napisao.

U međuvremenu, Law by Mike je na YouTubeu podijelio opći pregled državljanstva beba rođenih u avionima – rekavši da to može ovisiti o zračnom prostoru ili državljanstvu roditelja, ovisno o zemlji.

Općenito, trudnice se ne primaju na putovanje nakon 35. tjedna trudnoće u avionima Caribbean Airlinesa.

Na web stranici zračne kompanije objašnjava se: ''Trudnice će biti primljene na putovanje bez medicinskog odobrenja do kraja 32. tjedna trudnoće''.

- Međutim, preporučujemo da pribavite liječničku potvrdu koja potvrđuje očekivani datum poroda kako biste spriječili mogućnost da vam zaposlenici za prijavu odbiju ukrcaj ili da vam imigracija zabrani ulazak u zemlju odredišta. Između 32. i 35. tjedna, medicinsko odobrenje je obavezno, stoji na web-stranici

Iako je rađanje u avionu rijetko, ovo nije prvi put. Prošle godine, žena je počela rađati na letu Brussels Airlinesa koji je poletio iz Dakara u Zapadnoj Africi.

Žena je počela žaliti na bol ubrzo nakon polijetanja, a član kabinske posade shvatio je da nije riječ o bolovima u trbuhu – već o trudovima. Putnica je obavijestila osoblje da je trudna, a pilot je donio odluku da avion okrene i vrati se u Dakar – no beba nije mogla čekati, pa je svijet ugledala direktno u avionu.

Srećom, u avionu su bili medicinski stručnjaci koji su osigurali sigurno rođenje djeteta.

Slično tome, 2024. britanski je liječnik na letu Wizz Aira iz Jordana za London pomogao roditi bebu u zraku prije nego što je avion bio prisiljen sletjeti u Italiju. Hassan Khan, 28, otkrio je da se vraća kući s odmora u Ammanu kad je posada zatražila liječnika.

Prema liječniku, koji je radio u Basildon Hospital, trudnica je ležala na podu izvan kokpita nakon što joj je puknuo vodenjak.

Otkrio je da je pri 'čudesnom' porodu djevojčice koristio samo ručnike.

Liječnik je već imao iskustvo u neonatalnoj reanimaciji, te je uspio smiriti uplakanu majku nakon što ju je putem prevoditelja uvjerio da je već radio s novorođenčadima.