Punjeni patlidžani s rajčicom i mozzarellom – recept koji osvaja

Ako tražite jelo koje spaja jednostavnost i mediteranski šarm, punjeni patlidžani s rajčicom, mozzarellom i hrskavim kruhom prava su mala gozba za nepce. Sočni i mekani patlidžani, slatkasta rajčica i kremasta mozzarella stvaraju savršenu harmoniju okusa, dok hrskavi kruh daje onu završnu točku zbog koje ćete poželjeti još jedan zalogaj. Idealni su kao lagani ručak, večera ili predjelo koje će oduševiti sve. Ovaj zanimljiv recept donosimo u suradnji s Diskontom Stanić gdje možete pronaći sastojke za ovaj fini recept

Sastojci:

2 dugačka ljubičasta patlidžana

400 g Mutti pelata rajčice

250 g mozzarelle

1 žličica sušenog origana

2 kriške domaćeg kruha

ekstra djevičansko maslinovo ulje

1 češanj češnjaka

sol

bosiljak

Priprema:

1. Patlidžane operite i prerežite po dužini.

2. Blanširajte ih u blago posoljenoj kipućoj vodi 7-8 minuta, dobro ocijedite.

3. Unutrašnjost zarezati poprečno oštrim nožem.

4. Stavite ih u posudu za pečenje.

5. Rajčice pelata krupno narežite, ocijedite kroz cjedilo i ostavite sok sa strane.

6. Začinite s dvije žlice ulja, prstohvatom soli i origanom.

7. Na dno posude za pečenje stavite umak od rajčice, malo ulja i narezani češnjak.

8. Po vrhu poslažite patlidžane, pospite začinjenim pelatima, kockicama kruha i pecite na 180°C 10 minuta.

9. Po vrhu pospite nasjeckanu mozzarellu i pecite još 10 minuta.

10. Po vrhu pospite komadićima svježeg bosiljka i poslužite.