Publika je proglasila komedijom desetljeća: "Infišacije" HNK Zadar stižu u Split 28. veljače u Lori

Tanka je linija između komedije i drame, a "Infišacije" je prelaze obiljem humora i izvrsne glume. Kažu pouzdani glasovi zadarske kulturne scene kako Hrvatsko narodno kazalište Zadar u posljednjih deset godina nije imalo uspješniju komediju od svoje najnovije – "Infišacije".

Tome u prilog govori i činjenica da su od premijere u studenom prošle godine gotovo sve izvedbe odigrane pred prepunim gledalištem, uz gromoglasan smijeh i dugi, iskreni pljesak publike.

28. veljače u 20 sati komedija "Infišacije" konačno nam stiže i u Loru u Splitu!

Publiku osvaja iznimno uigran i energičan glumački ansambl: Alen Liverić, Dominik Karakašić, Žana Bumber, Isidora Ferenčina i Mimi Zadarski. Njihova scenska razigranost i međusobna kemija nose predstavu od prve do posljednje minute, pa ne sumnjamo da će i splitska publika reagirati jednako oduševljeno kao i zadarska.

"Ovih dana putevi me češće vode u Split pa mi je palo na pamet da vas pozovem 28. 2. u 20 sati u Loru! Gostuje komedija HNK Zadar "Infišacije". Dođite i sigurno ćete se nasmijati — bit će vam lipo, a možda se i infišate u koga. Vidimo se!" – Alen Liverić

„Infišacije“ se najkraće mogu opisati kao suvremena komedija o ludosti koja nas povezuje. Autorski projekt Petre Mrduljaš, nastao prema motivima djela Pohvala ludosti, u režiji izvrsnog redatelja i dugogodišnjeg ravnatelja Kazališta Gavella Dražena Ferenčine, donosi duhovit i britak pogled na svijet u kojem živimo.

Kroz brze izmjene dijaloga te duhovite i precizno izgrađene situacije, "Infišacije" nam daju uvid u svijet problema koje smo si sami stvorili u ovom turbulentnom vremenu. Koliko god mislili da smo racionalni i samosvjesni, gotovo svi upadamo u iste zamke – postajemo taoci vlastitih misli, ambicija i očekivanja društva oko nas.

Gledajući tu sliku kao promatrači, 28. veljače u Lori svi ćemo pronaći djelić sebe u glumcima i situacijama.

Jer svakodnevni suludi životni tempo, iskrivljene vrijednosti koje nam se godinama predstavljaju kao „normalne“, stres i tjeskobe koje potiskujemo, opsesija ciljevima koje nameće društvo – sve su to priče naših života. A upravo će nam ih "Infišacije" ogoliti pred očima uz veliku dozu humora, poput čarobne pilule koja oslobađa od stresa.

Jer ponekad, ako neke stvari izgovorimo naglas ili ih pogledamo iz drugog kuta — tuđim očima — uvidimo sasvim novu sliku i možda se oslobodimo.

Jer tanka je linija između infišanosti i opsesije.

Kao što je tanka linija između komedije i drame.

HNK Zadar i "Infišacije" tu su liniju izvrsno prešli obiljem humora, komike i izvrsne glume te nam ove sezone donijeli kazališni komad koji će sve nas nasmijati.

