"Prvo se zamagle prozori, onda nastane plijesan u domu: Vlaga i plijesan ne dolaze bez najave"

Mnogi će reći: "Ma vlaga je oduvijek tu, to nije ništa novo."

Ali stvarnost je drugačija: današnje kuće i stanovi ne dišu kao nekad. Novi prozori, nova fasada, stiropor, sve je zatvoreno – i sve manje zraka ulazi u naš dom.

Rezultat? Vlaga ostaje. A s njom – plijesan.

Kako to počinje?

Ujutro primijetite orošene prozore .

. Zrak u spavaćoj sobi je ustajao, težak .

. Na zidovima iznad prozora ili u kutovima pojavljuje se siva ili crna mrlja .

. Djeca počinju kašljati, vi se budite umorni, sve češće boli glava...

To nisu slučajnosti.

To je znak da vaš dom ima višak vlage – i da nema gdje izaći.

Plijesan nije samo estetski problem

Ona:

Pogoršava alergije i astmu,

Može izazvati glavobolje, umor i nesanicu,

Uništava boju, namještaj i zidove,

A s vremenom – postaje trajni zdravstveni rizik.

Zašto se to sada događa?

Danas:

Prozori više ne puštaju zrak,

Zidovi su prekriveni izolacijom ,

, Sve je zatvoreno zbog uštede energije.

Nekad je propuh bio svakodnevnica – danas ga više nema.

Vlaga ostaje zarobljena u vašem stanu.

Što možete učiniti?

Najvažnije: osigurati pravilnu izmjenu zraka – bez otvaranja prozora svakih 10 minuta.

Rješenje je jednostavno:

Uređaji za decentraliziranu ventilaciju koji:

24/7 izmjenjuju zrak,

uklanjaju vlagu iz prostorije,

zadržavaju toplinu,

sprječavaju nastanak plijesni.

Instalacija traje manje od sata – a razlika se osjeti već prvu noć.

Dišite punim plućima, ne dišite vlagu

Ako ste primijetili da vam se prozori znoje, ako brišete vlagu s zida, ako se u kući stalno osjeća „težak zrak“ – ne čekajte da plijesan preuzme vaš dom.

Zrak mora kružiti – jer bez njega, ni dom ni zdravlje ne ostaju isti.

Vaš dom može biti topao, suh i zdrav – svaki dan.