"Prvi put upijaš dojam, drugi put razumiješ strukturu" – Đani Peričić o studiranju u Kini

Prošle smo godine na portalu pisali o zanimljivom iskustvu našeg studenta Đanija Peričića iz Zadra, studenta Zagrebačka škola ekonomije i managementa, koji je dio studija proveo na jednom od najprestižnijih kineskih sveučilišta - Tsinghua University u Pekingu, sveučilištu koje je pohađao i sam kineski predsjednik Xi Jinping. Njegova priča sada dobiva nastavak - Đani je i ove akademske godine proveo semestar u Kini, ovoga puta na Zhejiang University, gdje je imao priliku produbiti akademsko iskustvo i još bolje upoznati kinesko društvo, poslovnu kulturu i svakodnevni život.

„I ove akademske godine proveo sam semestar u Kini, smješten u Hainingu, manjem gradu u provinciji Zhejiang na istočnoj obali zemlje“, opisuje Đani početak svog novog poglavlja studiranja u Aziji. Grad se nalazi između Hangzhou i Shanghai, što ga čini odlično povezanim s najvažnijim urbanim središtima istočne Kine.

Ta povezanost, kaže, omogućila mu je da uz akademske obveze upozna i širi kontekst zemlje.

„Upravo mi je ta povezanost omogućila da uz akademske obveze aktivno upoznam širi kontekst zemlje; gradove, ljude, poslovnu kulturu i način života izvan kampusa.“

Zhejiang se često opisuje kao jedna od najrazvijenijih i najdinamičnijih kineskih regija, a upravo je takav dojam ostavio i na njega.

„Snažna infrastruktura, visok tempo razvoja i snažna poduzetnička energija stvaraju okruženje, koje po meni najbolje opisuje Kinu i njezinu simbiozu tradicije i tehnologije“, ističe.

Međunarodni kampus i život izvan „studentskog mjehurića“

Njegova glavna baza bio je Zhejiang University International Campus u Hainingu, osmišljen tako da odgovara studentima iz cijelog svijeta. U takvom okruženju svakodnevica brzo postaje međunarodna - različiti jezici, obrazovni sustavi i navike susreću se na jednom mjestu.

„U takvom okruženju svakodnevica prirodno postane međunarodna: različiti jezici, različiti obrazovni sustavi i različite navike spajaju se u zajedničkom prostoru“, kaže Đani.

Blizina velikih gradova omogućila mu je i česta putovanja.

„Zbog odlične povezanosti Haininga s većim gradovima, gotovo svaki vikend kada nisam imao fakultetske obveze koristio sam priliku za putovanja diljem cijele Kine.“

Posebno mjesto u tim iskustvima zauzima Šangaj.

„Šangaj sam posjetio nekoliko puta, i svaki put me podsjetio zašto je jedan od najvažnijih simbola moderne Kine: brz, globalan, ambiciozan i pun kontrasta.“

No, ta putovanja za njega nisu bila samo turistička.

„Bila su produžetak učenja; način da se Kinu doživi izvan ‘studentskog mjehurića’. Kad se krećeš kroz različite gradove i regije, prestaneš zemlju promatrati kroz dojmove i počneš je promatrati kroz obrasce: što je kulturna norma, što je poslovna navika, a što je rezultat sustava i infrastrukture.“

Prema njegovu mišljenju, upravo je to ključna razlika za svakoga tko jednog dana želi profesionalno surađivati s kineskim partnerima ili raditi na međunarodnim projektima u kojima Kina ima važnu ulogu.

Fokus na globalnu komunikaciju i menadžment

Za razliku od prve razmjene na Tsinghua University, gdje se fokusirao na financije, ovog se puta priključio programu Global Communications and Management.

„Program mi posebno odgovara jer spaja dvije dimenzije koje su u međunarodnom okruženju nerazdvojne: jasnoću komunikacije i razumijevanje menadžmenta u globalnom kontekstu.“

Poseban dojam na njega ostavila je kvaliteta nastavnog kadra.

„Većina profesora dolazi iz međunarodnog akademskog okruženja; bilo kao profesori sa zapadnih sveučilišta, bilo kao stručnjaci koji su svoje doktorate završili na prestižnim institucijama.“

Takav profil predavača, objašnjava, osjeti se u svemu – od načina postavljanja pitanja do kriterija ocjenjivanja.

„To se vidi u svemu: od načina postavljanja pitanja i očekivanja na nastavi, do kriterija ocjenjivanja i fokusa na precizno razmišljanje.“

ESG konferencija i susret s globalnim temama

Jedan od posebno upečatljivih trenutaka tijekom boravka u Kini bilo je sudjelovanje na ESG konferenciji u Šangaju, na poziv dekana ZŠEM-a. Konferenciji je prisustvovala i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, kao i studenti ZŠEM-a koji su u tom razdoblju također boravili u Kini.

„Takvi događaji imaju posebnu vrijednost jer spajaju studentsku perspektivu s profesionalnim kontekstom.“

Dodaje kako su studenti imali priliku vidjeti kako globalne teme funkcioniraju u praksi.

„Imali smo priliku vidjeti kako globalne teme poput održivosti, upravljanja rizicima i odgovornosti poslovanja funkcioniraju izvan učionice, kroz institucije, govornike i mrežu ljudi.“

Drugi boravak u Kini – novo razumijevanje

Za Đanija je ovo već drugi boravak u Kini, nakon prošlogodišnje razmjene na Tsinghua Universityju, a upravo mu je to, kaže, omogućilo dublje razumijevanje zemlje.

„Prvi put čovjek upija dojam; drugi put počne razumijevati strukturu.“

Ovogodišnje iskustvo posebno mu je pomoglo u razvijanju kulturološkog razumijevanja kroz konkretne situacije.

„Kina mi je izoštrila kulturološko razumijevanje kroz konkretne situacije: kako čitati neizrečeno, kako graditi povjerenje, kako se prilagoditi stilu komunikacije i kako ostati učinkovit u okruženju koje je po mnogim pravilima drugačije od europskog.“

Tijekom boravka na Zhejiang Universityju upoznao je velik broj ljudi i stekao prijatelje i kontakte iz različitih dijelova svijeta.

„Vrijednost te mreže nije u brojci, nego u činjenici da je nastala prirodno; kroz svakodnevni život, zajedničke obveze, projekte i iskustva.“

Takve veze, smatra, imaju najveći potencijal da se kasnije pretvore u akademsku, profesionalnu ili poduzetničku suradnju.

Iskustvo koje postaje kompetencija

Na kraju, svoje iskustvo na Zhejiang Universityju sažima kao spoj tri ključna elementa.

„Razmjena na Zhejiang Universityju bila je kombinacija tri stvari: akademskog razvoja, međunarodnog okruženja i direktnog kontakta s Kinom.“

U tom spoju, zaključuje, dobio je mnogo više od samog znanja.

„Dobio sam naviku prilagodbe, globalni pogled na ljude i sustave, te realno razumijevanje kako se iskustvo pretvara u kompetenciju.“