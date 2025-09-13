Prvi put u Splitu – tvrtka Solarna oprema d.o.o. s ponosom poziva na prezentaciju vodećih svjetskih brandova solarne opreme!

U utorak, 16. rujna 2025., u modernom prostoru Tehnološkog parka Split održat će se događaj posvećen najnovijim tehnologijama i inovacijama u području solarne energije.
Ovo je jedinstvena prilika za sve montere solarnih sustava i ostale zainteresirane da iz prvih ruku upoznaju najnovije proizvode i rješenja renomiranih brendova kao što su AEROCOMPACT, FOX ESS, TCL, HYUNDAI, TIM KABEL i PECRON.
Posjetitelji će imati priliku detaljno razgledati tehničke mogućnosti predstavljenih sustava, postaviti pitanja stručnjacima iz tvrtke Solarna oprema te dobiti savjete prilagođene individualnim potrebama i optimalnom odabiru solarnih rješenja.
Događaj traje od 9:00 do 15:00 sati, a za sve sudionike organiziran je prigodni ručak u 13:00 sati.
Posebno za posjetitelje pripremili smo atraktivne promotivne cijene solarne opreme, a do 31. prosinca 2025. vrijedi i posebna akcija: za svaku kupnju od 1.500 EUR ili više Solarna oprema d.o.o. poklanja inverter ili auto punjač.
Ne propustite priliku saznati više o budućnosti solarne energije i iskoristiti izvrsne promocije!
Vidimo se 16. rujna u 9 sati u Tehnološkom parku Split.
Prijave i kontakt
Za potvrdu dolaska i dodatne informacije kontaktirajte Solarnu opremu na broj 098 708 044 ili putem e-maila info@solarnaoprema.hr.