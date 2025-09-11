PromoArh 2025: Uživo pratite kako nastaje održiva kuća i postavite pitanja najboljim građevinskim stručnjacima

U porečkoj dvorani Žatika od 17. do 19. rujna i ove godine okupit će se najvažniji predstavnici građevinske industrije i opremanja na sajmu PromoArh. Peto izdanje ove međunarodne manifestacije okuplja vodeće strane i domaće brendove iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Češke i Danske, a zbog velikog interesa izlagača sajam se ove godine proširuje na dodatni prostor. U velikom asortimanu naći će se sve od skela, građevinskih strojeva, preko solarnih elektrana, energetskih i klimatizacijskih sustava do usluga agencija za apartmane i kuće za odmor. Sajam time još jednom potvrđuje status jednog od vodećih događanja u sektoru graditeljstva u regiji i pokazuje da se ne moraju sve manifestacije odvijati u velikim gradovima.

“Još od organizacije prvog sajma, vodili smo se željom da Istra i Poreč postanu mjesto susreta i okupljanja vodećih aktera građevinske industrije, koje povezuje projektante, građevinske inženjere, vlasnike nekretnina ili one koji tek kreću s gradnjom te nudi stručnost, inspiraciju i poticaj za bolja inovativna rješenja. Po kontinuiranom rastu i broju izlagača, ponosni smo što je PromoArh u samo nekoliko godina ostvario taj cilj. No još važnije, što naši posjetitelji svake godine imaju sve kvalitetniji pregled trendova, noviteta i u konačnici, usporedbe dostupnih cijena i tehnologija”, izjavila je direktorica PromoArha Ivana Štiković.

Veliku pozornost ove godine već je izazvala gradnja održive kuće koja će se odvijati uživo na vanjskom dijelu sajma. Posjetitelji će na licu mjesta moći pratiti napredak i educirati se o strukturi, elementima i čimbenicima na koje treba paziti prilikom gradnje. Stručnjaci iz svih segmenata gradnje nekretnina, u organizaciji Klastera nZEB.hr tijekom ovog projekta prikazat će konkretna rješenja kroz niz demonstracija: od ugradnje energetski učinkovitih prozora i balkonskih vrata, izolacijskih sustava i prekida toplinskih mostova, do montaže krovnih prozora i unutarnje izolacije.

“U vrijeme kad su gotovo sve informacije dostupne online, važno nam je osigurati i izravnu komunikaciju sa stručnjacima, jer puno toga se kvalitetnije dozna u dvosmjernom razgovoru. Zato je PromoArh izvrstan format za posjetitelje, ali i brendove, jer ‘iz prve ruke’ imaju mogućnost dobiti sve informacije o trendovima, budžetima i očekivanjima. Gradnja održive kuće zasigurno je jedinstvena prilika za posjetitelje da uživo dobiju odgovore na sva svoja pitanja. Generalno se edukativni program na PromoArhu pokazao kao bitan element sajma - lani smo za Education Point morali dodavati i dodatne stolice radi broja zainteresiranih”, izjavila je direktorica PromoArha Ivana Štiković.

O važnosti sajma najviše govore rezultati ankete među posjetiteljima - čak 80 posto ovu vrstu događanja smatra ključnim izvorom za otkrivanje novih proizvoda i usluga, dok 60 posto njih navodi kako su demonstracije i prezentacije izlagača uživo presudni čimbenici pri donošenju odluka o kupnji. Uz Klaster nZEB.hr koji stoji iza cjelodnevnog stručnog programa, edukacije i radionice održavat će se tijekom cijelog trajanja PromoArha. Posjetitelji će u srijedu doznati kako pomiriti umjetnu inteligenciju s pravnim okvirom u svijetu koji se ubrzano digitalizira dok će se društvo arhitekata Istre pak vratiti u prošlost i istražiti pristupe oblikovanju kroz povijest. Naposljetku će se održati prezentacije izlagača o sustavima za trajnu zaštitu balkona i terasa. Prezentacije će izlagači održati i u četvrtak i to o važnosti pravilnog projektiranja i izvedbe dilatacijskih naprava u građevinskim objektima, kao i o učinkovitosti sustava klimatizacije i dizalica topline.

Sponzor sajma je grad Poreč-Parenzo, uz brojne pokrovitelje, a organizator Studio 053 iz Poreča koji od svog osnutka 1989., sudjeluje u organizaciji mnogobrojnih sajamskih, kulturno-zabavnih, sportskih te kongresnih manifestacija na području Istre. Za sve dodatne informacije posjetite službenu web stranicu PromoArha.