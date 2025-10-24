Projekt Lora L68°: Više od doma - novo poglavlje urbanog luksuza u Splitu

Split, grad pod Marjanom, oduvijek je bio sinonim za jedinstveni mediteranski stil života. No, sada se otvara novo poglavlje urbanog luksuza. Predstavljamo vam L68° - ekskluzivni stambeni kompleks u splitskom kvartu Lora koji redefinira pojam vrhunskog stanovanja. Zaboravite na uobičajenu gradnju; ovo je prva zgrada u Splitu usporediva po standardu i dizajnu s hotelom s pet zvjezdica. Agencija za nekretnine Splitski vali s ponosom nudi priliku za ulazak u ovaj ambiciozni projekt koji u centar grada donosi ne samo dom, već i stil života.

Zašto je Projekt L68° drugačiji od svih ostalih?

Atraktivna lokaciji u užem centru Splita, nadomak Marjana i Poljuda, donosi spoj luksuza, udobnosti i vrhunske tehnologije. Iza projekta stoji renomirana tvrtka Texo Molior, a viziju potpisuje arhitekt Danijel Marasović i Studio Crta.

Kompleks obuhvaća 95 stanova raspoređenih u tri građevinske cjeline:

1. Glavni neboder: Dvije podzemne etaže s parkirnim mjestima, suteren, prizemlje i 10 katova.

2. Dvojna zgrada: Dvije podzemne etaže s parkirnim mjestima, suteren, prizemlje i 6 katova.

3. Manji stambeni objekt: Dvije podzemne etaže s parkirnim mjestima, suteren, prizemlje i dva kata.

Ovaj kompleks postavlja potpuno novi standard u Splitu jer je prva zgrada u gradu s uvedenim plinskim sustavom, toplovodnim podnim grijanjem i multi-split klimatizacijom, osiguravajući tako maksimalnu energetsku učinkovitost i nenadmašan komfor stanovanja. Stanari će uživati u sadržajima usporedivima s onima u hotelima: projekt uključuje recepciju i teretanu namijenjene isključivo vlasnicima stanova.

Korištenje najkvalitetnijih materijala, od keramike renomiranih europskih proizvođača postavljene od poda do stropa, do pomno dizajniranih dizala i hodnika s visokokvalitetnim tapetama, potvrđuje fokus na vrhunsku estetiku i funkcionalnost. Predviđeni rok završetka radova i useljenja prvih stanara je proljeće 2027. godine.

L68°: Jedinstveni domovi za jedinstvene ljude

Ono što stanove u L68° čini istinski posebnima je filozofija po kojoj ne postoje dva ista stana. Svaka je stambena jedinica tretirana kao zasebna cjelina - praktički je svaki stan 'custom made'. Površine se kreću od oko 45 m² (jednosobni) do 220 m² (penthouse), s varijacijama u orijentaciji, katnosti i broju soba, što kupcima omogućuje pronalazak doma savršeno prilagođenog osobnim željama i potrebama.

Zašto odabrati stan u Projektu L68° posredstvom Splitskih Vala?

Povjerenje i stručnost: Splitski Vali je agencija s dugogodišnjim iskustvom na tržištu nekretnina, poznata po profesionalnom pristupu, transparentnosti i individualnoj brizi za svakog klijenta.

Potpuna podrška pri kupnji: Od prvog razgledavanja do konačnog potpisivanja ugovora, tim Splitskih Vala vodi vas kroz cijeli proces, brinući da svaka faza protekne jednostavno, sigurno i bez stresa.

Personalizirani pristup: Svaki klijent ima svoje želje i potrebe - zato Splitski Vali pomažu pronaći stan koji savršeno odgovara vašem stilu života, budžetu i planovima.

Sigurnost investicije: Kao lokalna agencija s reputacijom i dugogodišnjim partnerstvima s renomiranim investitorima, Splitski Vali jamče provjerene projekte i sigurnu kupnju bez skrivenih rizika.

U ponudi agencije Splitski Vali izdvajaju se:

• Jednosobni stanovi (npr. D204, oko 45 m²): Idealni za pojedince ili parove, nude luksuz i funkcionalnost na kompaktnom prostoru, uz naglasak na vrhunsku izvedbu.

• Dvosobni stanovi (npr. C101, oko 77 m²; E106, oko 82 m²): Prostrani stanovi koji nude dvije spavaće sobe, idealni za obitelji ili kao investicija. Sastoje se od dvije spavaće sobe, kupaonice, wc-a, dnevnog boravka, kuhinje s blagovaonicom i lođe.

• Trosobni stanovi (npr. C306, oko 81 m²; E401, oko 76 m²): Osmišljeni su tako da pruže dodatnu prostranost, bilo za obitelj, bilo za radni prostor - uz dvije kupaonice i lođu s otvorenim pogledom.

Projekt L68° u splitskom kvartu Lora nije samo nova zgrada - to je vizija budućnosti stanovanja u Splitu. Splitski Vali pozivaju sve istinske ljubitelje vrhunske arhitekture i sofisticiranog životnog stila da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i osiguraju svoj dom u kompleksu koji spaja udobnost, tehnologiju i dizajn na razini svjetskih metropola. Kontaktirajte agenciju Splitski Vali i zakoračite u svijet gdje je luksuz svakodnevica, a stan odraz osobnog standarda.

Napomena: Cijene, točne kvadrature i dostupnost pojedinih stanova treba provjeriti izravno s agencijom Splitski vali.