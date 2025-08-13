Prijavi se na foto-natječaj i pokaži nam kako Jadran izgleda kroz tvoje oči!

Suočeni smo s vremenom velikih promjena u prirodi – od širenja invazivnih vrsta, preko pada brojnosti ribljih populacija, do nestanka životinjskih i biljnih vrsta koje pamtimo iz djetinjstva. Gubitak bioraznolikosti je uz klimatske promjene i onečišćenje jedna od ključnih kriza koja je zahvatila moderni svijet i koja može imati razorne posljedice na naše zdravlje i egzistenciju.

Prema Međunarodnoj udruzi za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (The International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species, IUCN) više od 47.000 vrsta prijeti izumiranje. To je 28 % svih procijenjenih vrsta na Zemlji! Zato danas zaštita bioraznolikosti nije stvar izbora, nego prijeka potreba.

Interreg projekt ASPEH – Adriatic SPEcies and Habitats of coastal areas dio je širih nastojanja da se priroda sačuva. Kako? Smanjenjem pritiska na biološku raznolikost i definiranjem zajedničkih alata i strategija za očuvanje tri ključne vrste i tri dragocjena morska staništa Jadranskog mora. Vjerujemo da je očuvanje prirode moguće jedino ako djelujemo zajedno. Tu dolazite vi, sa svojim objektivom.

Pomozite nam prikazati ljepotu i krhkost našega zajedničkog mora. Nadahnite druge. Podsjetite sve zašto se svaka vrsta računa i zašto je svako stanište važno te usput osvojite vrijedne nagrade za svoj trud!

Prijavi se na foto-natječaj „Jadranska blaga“!

Imaš li fotografiju koja prikazuje blaga Jadranskog mora? Prijavi se na foto-natječaj Jadranska blaga, koji je pokrenut u sklopu projekta ASPEH, i pokaži nam vrste i staništa koja čine naše more tako jedinstvenim. Pošalji svoje najbolje fotografije i osvoji priliku da ih vidi i stručna, znanstvena međunarodna zajednica na budućim ASPEH događanjima!

Osim toga, prva tri mjesta osvojit će vrijedne nagradne pakete inspirirane morem, u kojima se mogu pronaći:

originalno djelo lokalnog umjetnika iz Splita, Miljenka Dujića (uručak)

online Tečaj Fotografije by Silvije Volarić

vođena tura u talijanski Torre Guaceto

obilazak Modre špilje i Centra za posjetitelje na Biševu

ulaznice za centar za posjetitelje Skrivena Dalmacija

narukvice Cronopi

poster Zagrli more

Knjiga o jugu, Jurica Pavičić, Profil

Amorana, zbirka ljetne poezije

sunčane naočale, Maritimo Recycling

ASPEH straničnici i magneti

ASPEH društvena igra Jadranska blaga i Hranidbena mreža – morski ekosustav

i neseser i beskonačna olovka Sunce.

Možeš se prijaviti u jednu ili obje kategorije

Zabilježi trenutak koji govori više od riječi – odaberi temu koja ti je najbliža ili istraži obje i pokaži nam svoj pogled na Jadran. Prijave zaprimamo u kategorijama:

Jadranska divljina

Usredotočeno na glavatu želvu (Caretta caretta), patku njorku (Aythya nyroca) i morskog kulika (Charadrius alexandrinus). Pokaži nam ove vrste u njihovom prirodnom okruženju!

Jadranska staništa

U fokusu su livade posidonije (Posidonia oceanica), muljevita i pješčana dna koja nisu prekrivena morem u vrijeme oseke te potopljene i djelomično potopljene špilje.

Fotografije koje prikazuju navedene tri vrste i/ili staništa imat će prednost pri odabiru za nagrade.

Upute za prijavu

Za prijavu na natječaj, potrebno je poštivati sljedeće uvjete.

Maksimalno 5 originalnih fotografija po sudioniku.

Fotografije moraju biti u JPEG/JPG formatu, s minimalnom rezolucijom od 3000 piksela na dužoj strani.

Slike ne smiju biti prethodno objavljene niti nagrađivane na drugim natječajima.

Svaka fotografija u nazivu mora sadržavati ime i prezime autora, te naslov fotografije (npr. Ivo Ivić_Modra špilja i njezini stanovnici.jpg).

Autor, sudionik natječaja, slanjem fotografija na natječaj potvrđuje autentičnost i autorstvo snimljene fotografije te prihvaća da se fotografije koriste u svrhu promocije projekta uz obavezno navođenje autorstva.

Tko može sudjelovati?

Natječaj je otvoren za sve zaljubljenike u prirodu, fotografske entuzijaste, profesionalce i amatere. Nema geografskih ograničenja – ako imaš fotoaparat i voliš Jadran, dobrodošao/la si!

Prijave zaprimamo putem Google obrasca.

Rok za prijavu:

Pošaljite svoje radove do 31. kolovoza 2025. Fotografije zaprimljene nakon roka te one koje ne odgovaraju uvjetima natječaja i zadanoj temi, neće se razmatrati.

Zaprimljene fotografije, koje su ispunile sve uvjete natječaja, ocijenit će stručni žiri profesionalnih fotografa s dugogodišnjim iskustvom.

Autori fotografija koje su odabrane za korištenje bit će obaviješteni e-poštom. Finalisti i pobjednici bit će objavljeni u rujnu 2025.

Dodatne napomene:

• Fotografije moraju poštovati etičke smjernice za fotografiranje divljih životinja te zakone o zaštiti vrsta i staništa. Nemojte uznemiravati životinje i narušavati njihova staništa.

• Prijavom potvrđujete da ste autor fotografije i da imate sva autorska prava.

• Odabrane fotografije bit će korištene (uz navođenje autora) u komunikacijskim i promotivnim aktivnostima projekta ASPEH (poput izložbi, društvenih mreža, izvještaja i sličnih materijala).

Podijeli svoju viziju. Nadahni očuvanje.

Sve o natječaju prati na Facebooku i Instagramu Sunca te službenoj Facebook stranici projekta!

Natječaj je organiziran u sklopu projekta ASPEH – Adriatic SPEcies and Habitats of coastal areas, koji je financiran iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027. Cilj projekta je očuvanje biološke raznolikosti Jadrana kroz zajedničke alate i strategije za zaštitu ključnih vrsta i staništa te unaprjeđenje upravljanja lokalitetima Natura2000. Projekt potiče prekograničnu suradnju između Italije i Hrvatske kako bi se očuvao ekološki integritet Jadranskog mora i osigurao dugoročni održivi razvoj ovog vrijednog područja. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stavovi izraženi u ovom natječaju isključiva su odgovornost projekta ASPEH i ne odražavaju nužno mišljenje Europske unije niti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.