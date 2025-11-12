Prestižna vinarija predstavila ogromno pojačanje, stigao im je jedan od najcjenjenijih hrvatskih sommeliera

Vinarija Markus nastavlja s ambicioznim razvojem i jačanjem tima. Novo ime koje se pridružilo ovom visoko pozicioniranom vinskom projektu je Filip Božić, ugledni sommelier i profesionalac s bogatim iskustvom u luksuznom hotelijerstvu. Božić preuzima ulogu glavnog sommeliera i voditelja nove vinarije u Kaštelima, čije je svečano otvorenje planirano za proljeće 2026. godine. Uz to, vodit će i Markus Wine & Tasting Room u povijesnoj jezgri Splita, koji postaje središnje mjesto vinskog doživljaja u Dalmaciji.

Nova vinarija u Kaštelima već je funkcionalna i opremljena suvremenom tehnologijom, a svečanost otvorenja simbolično će obilježiti početak novog poglavlja Markusa – brenda koji je u kratkom vremenu postao simbol premium hrvatskog vinarstva.

Donosi iskustvo iz svjetskih hotela i domaćeg terroira

Božić iza sebe ima impresivnu međunarodnu karijeru rada i stažiranja u luksuznim hotelima s pet zvjezdica – od Waldorf Astorije u Amsterdamu i Four Seasonsa u Dubaiju, do hrvatskih perjanica Monte Mulini i Grand Park Hotel Rovinj. U Meneghetti Wine Hotel & Wineryju u Balama obnašao je funkciju direktora operacija, gdje je vodio sve segmente poslovanja i tim od više od 100 zaposlenika.

Kao Court of Master Sommeliers – Certified Sommelier, Božić posjeduje međunarodno priznatu stručnost i rijetko iskustvo koje obuhvaća vinske regije poput Bordeauxa, Burgundije, Toskane i La Rioje koje je osobno posjetio u sklopu izobrazbe. Uz iznimnu stručnost u enologiji, poznat je po sposobnosti da spoji svjetske standarde usluge s toplinom autentičnog gostoprimstva – upravo onako kako Markus definira svoje brend vrijednosti.

„Uvijek težim izvrsnosti i tražim ono što je novo, bolje i uzbudljivije, a Markus vina upravo su to – spoj svjetske vizije i domaćeg terroira. Vlasnik Markusa, gospodin Young prepoznao je potencijal Dalmacije za stvaranje vinske priče svjetske razine, a vinari Slaven i Ivona Jeličić svojom preciznošću i strašću grade savršen temelj. Ulazim u ovaj projekt s istim mindsetom i željom da doprinesem novoj dimenziji iskustva“, istaknuo je Božić.

Zatim se duhovito osvrnuo na razlog svog dolaska u Split.

„Kako se kaže – bio si u Rimu, a nisi vidio Papu? E pa, bio si u Splitu, a nisi Markusa vidio.“

Markus – sinonim za suvremeno hrvatsko vinarstvo

Podsjetimo, Markus je u kratkom roku postao jedan od najinovativnijih i najbrže rastućih vinskih brendova u Hrvatskoj, poznat po visokokvalitetnim vinima, modernom pristupu proizvodnji i globalnoj prepoznatljivosti. Nakon uspješnih projekata na Šolti i u Splitu, širenje na Kaštela logičan je korak u pozicioniranju Markusa kao ikone hrvatskog premium vinarstva.

Markus vina nastaju kao spoj domaće tradicije, napredne tehnologije i međunarodnog znanja, s posebnim poštovanjem prema dalmatinskom terroiru i filozofijom održivosti. Markus Wine & Tasting Room u splitskom Varošu već je postao nezaobilazna adresa za ljubitelje vina, a nova vinarija u Kaštelima donosi nastavak te priče – iskustvo luksuza, autentičnosti i strasti prema vinu.