Predsjednik iranskog parlamenta: "Uživajte u trenutnim cijenama na pumpama"

Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) priopćilo je da će danas u 10 sati po istočnoameričkom vremenu započeti s provedbom blokade cjelokupnog pomorskog prometa koji ulazi u iranske luke i izlazi iz njih.

Nakon toga stiglo je nekoliko iranskih reakcija, piše Index.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči rekao je da su SAD i Iran bili na korak od postizanja dogovora tijekom mirovnih pregovora u Pakistanu, no da je Teheran potom suočen s maksimalističkim zahtjevima, promjenom pravila i blokadom.

Ghalibaf: Uživajte u trenutnim cijenama

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismijao je američku odluku objavom na mreži X: “Uživajte u trenutnim cijenama na pumpama. S ovom takozvanom ‘blokadom’, uskoro ćete nostalgično gledati na gorivo od 4 do 5 dolara.”

— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

U ranijoj izjavi Ghalibaf je poručio da se Iran neće predati pod prijetnjama.

Na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će blokirati sve brodove koji pokušaju ući ili izaći iz Hormuškog tjesnaca, iranske pomorske snage odgovorile su da će prema svakom vojnom plovilu koje se približi tom području postupiti oštro.