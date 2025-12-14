PRASEĆI ADVENT U GUDINA: Dim, sarme i "dernek" do kraja godine

Split je ponovno dobio Advent koji se ne skriva iza kuhanog vina i fritula – nego miriše na dim, odojak i teću. "Praseći Advent @ Gudin" traje od 13. prosinca do 31. prosinca 2025./2026., a organizatori poručuju jednostavno: dođite gladni, jer u tijeku je "najsočniji Advent u gradu".

U fokusu je mesni adventski đir s naglaskom na sendviče i topla jela koja griju "jače od peći". Na meniju su sarma sengva, porchetta sengva, crna kobaja, white wurst, ćevapi, zapečene sarme, "zimska klasika", odojak, a slatki kraj priče zatvara – bajadera za one koji vole nešto "nakon grija na roštilj".

Uz standardnu ponudu, Gudin nudi i akciju "2 sendve + 2 pića = 25 eura", dok je "uvik nešto kuvano" dostupno za 14 eura. Poseban naglasak ide na nedjelje, kada je na redu Porchetta, a organizatori dodatno podsjećaju da se Sunday Roast ne propušta.

Bogat program do dočeka

Osim hrane, adventski program prati i niz događanja kroz prosinac:

13.12. – Justin' Johnson & adventski meni

– Justin' Johnson & adventski meni 14.12. – topli kokteli & sočne kobase

– topli kokteli & sočne kobase 19.12. – Open BBQ Smoke Festival

– Open BBQ Smoke Festival 20.12. – turnir u Jambu

– turnir u Jambu 21.12. – natjecanje "Ko će poist više?!"

– natjecanje "Ko će poist više?!" 24.12. – Badnjak uz Vedrana Roguljića, svinjetinu i pjenušce

– Badnjak uz Vedrana Roguljića, svinjetinu i pjenušce 27.12. – Splitske teće s kuvarima & vinarima

– Splitske teće s kuvarima & vinarima 28.12. – štrukli & kobase na pazaru

– štrukli & kobase na pazaru 31.12. – mjuza, pršut & vino + doček "Pojedi koliko možeš"

Domjenci i "Gudin za doma"

Za sve koji bi dio Adventa preselili na vlastiti stol – bilo kroz domjenke ili opciju "Gudin za doma" – dostupne su informacije i rezervacije na broj: 095 868 7244.