Close Menu

Poziv na besplatne STEM radionice: Klimatske promjene, obnovljivi izvori energije i održive tehnologije

Svi termini namijenjeni su učenicima osnovnoškolskog uzrasta

Dragi roditelji,

Udruga za popularizaciju znanosti Eureka iz Splita poziva djecu osnovnoškolskog uzrasta na nove cikluse STEM radionica, sufinanciranih sredstvima Europske unije iz ESF+ fonda, koje se provode u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost.

Trajanje programa: od 29. rujna do 3. prosinca 2025.

Lokacija: Vrančićeva 1, 21000 Split

Radionice se održavaju u četiri ciklusa, dva puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom):

  • Ciklus 1: 17:30 – 18:15
  • Ciklus 2: 18:15 – 19:00
  • Ciklus 3: 19:00 – 19:45
  • Ciklus 4: 19:45 – 20:30

Svi termini namijenjeni su učenicima osnovnoškolskog uzrasta.

Kroz zanimljive eksperimente i praktične aktivnosti djeca će:

  • istraživati obnovljive izvore energije i ugljični otisak,
  • raditi sa solarnim robotima, vjetrenjačama i automobilima na vodik,
  • upoznavati morski ekosustav, ekstremne vremenske pojave i invazivne vrste,
  • primijeniti stečena znanja u završnom izletu u stvarnom okruženju.

Broj mjesta je ograničen! Radionice su osmišljene kao cjelina, stoga molimo roditelje da prijavljuju djecu samo ako mogu sudjelovati tijekom cijelog ciklusa.

Napomena: Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju najbrži prijavitelji, sukladno kriterijima definiranim projektom.

Prijavite svoje dijete putem prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici: [Prijavni obrazac]

Za sva pitanja i nedoumice obratite se putem e-maila: info@eureka.hr  

Projekt "SVJETIONIK - STEM Vještine za Jačanje Edukacijskih i Tehnoloških Inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost" provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka iz Splita, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu edukativnih STEM aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj, zaštitu okoliša i osvješćivanje o klimatskim promjenama. Projekt se provodi u suradnji s Prirodoslovno - matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. gimnazijom Split, Osnovnom školom Kamen-Šine, Osnovnom školom Žrnovnica, Osnovnom školom Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 eura, od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi u okviru Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", temeljem Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a".

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0