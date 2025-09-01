Posjeti Split Tech City Festival: Stiže Splićanin koji prodaje led na šest kontinenata, Škrti Otočanin i najpopularniji LinkedIn stručnjak

Među predavačima je i Marsel Čuljak, poduzetnik čija je priča krenula još u srednjoškolskim danima, a danas iz ureda u Splitu vodi globalni biznis s automatima za led koji opskrbljuju tržišta na šest kontinenata.

Posebno se ističe inovativnost te nove software platforme kojima u stvarnom vremenu prate rad aparata.

Tu je i Toni Vitali, financijski savjetnik poznatiji kao Škrti Otočanin, koautor knjige Budi financijski fit. U svom predavanju govorit će o temama poput kredita, štednje i ulaganja.

Korisnicima poslovne mreže LinkedIn posebno će biti zanimljivo predavanje Jasmina Alića. Tri godine zaredom proglašen je vodećim LinkedIn stručnjakom u svijetu, prema čak tri različita globalna rankinga.

Irena Orlović, osnivačica Harfa International School, govorit će o promjenama u obrazovanju i o tome kako se školstvo može prilagoditi generacijama koje dolaze.

Na Festivalu sudjeluje i udruga mladih programera DUMP – na panelu “Vridi li ta diploma išta?” predstavit će se suprotstavljeni stavovi, dok će publika donijeti konačan sud.

Preko dvadeset sudionika dolazi u Split, a cijeli program i raspored predavanja dostupan je na portalu Split Tech City.

Volimo mi vesele ljude

Split Tech City Festival otvoren je za sve: studente, dizajnere, IT stručnjake, marketingaše i poduzetnike. Predavanja će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Predavanja će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku, a osim predavanja naglasak je i na druženju uživo.

Bit će tu nagradnih igara i goodie bagova, uz izvrsnu ponudu hrane i pića, i druženje uz setove DJ-a Pepi Jogarde & Vanilazz.

Organizatori poručuju:

“Često čujemo da se u Splitu manje toga događa nego na sjeveru zemlje. Već petu godinu zaredom dokazujemo suprotno i pozivamo sve da nam se pridruže 5. i 6. rujna u Ljetnom kinu Bačvice.”

Ako već niste, ulaznice (jednodnevne i dvodnevne) možete nabaviti na entrio.hr.

Split Tech City Festival održava se uz podršku sponzora: Bitcoin Store, EPAM Croatia, Agilo i Razvojne agencije Split.