Posebna ponuda za Valentinovo: SIP 27 donosi večeru u pet sljedova i bocu vina

Splitski SIP 27 za ovogodišnje Valentinovo pripremio je posebnu gastronomsku ponudu namijenjenu parovima i svima koji žele večer provesti uz dobru hranu i vino. Valentinovski meni bit će dostupan 12., 13. i 14. veljače, a osmišljen je kao večera koja se dijeli i uživa kroz više sljedova.
Riječ je o konceptu koji spaja tapas pristup, sezonske namirnice i pažljivo odabrana vina, uz naglasak na atmosferu i cjelokupni doživljaj večeri.
Što uključuje ponuda za Valentinovo?
Valentinovska večera u SIP 27 sastoji se od pet sljedova za dvije osobe, uz koje je uključena i boca vina po izboru.
Na meniju se nalaze:
- Kanapei s namazom od gljiva, krem sirom, kiselom ljutikom i pršutom
- Pani puri s keljom, pireom od krumpira i pancetom
- Gyoze punjene sipom i bobom
- Pečena paprika s junetinom i krumpirom
- Janjetina poslužena uz grašak
Uz večeru gosti mogu birati bocu vina između nekoliko bijelih i crnih etiketa.
Vina na izbor
- Bijela vina: Bastian malvazija, Brid sauvignon, Marelić pošip Sv. Ivan
- Crna vina: Apolitico cabernet franc, Krolo gardian cuvée, Carić plavac mali
Cijena posebne ponude za "prošireno izdanje" Dana zaljubljenih iznosi 88 eura za dvije osobe.
VALENTINOVO U SIP 27
- 12., 13. i 14. veljače
- Večera za dvije osobe – 5 sljedova
- Boca vina po izboru
- Cijena: 88 €
- Radno vrijeme: 17 – 23 h
Radno vrijeme
SIP 27 otvoren je četvrtkom, petkom i subotom od 17 do 23 sata.
Više informacija o ponudi dostupno je na službenim društvenim mrežama restorana: Facebook, Instagram.