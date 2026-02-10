Posebna ponuda za Valentinovo: SIP 27 donosi večeru u pet sljedova i bocu vina

Splitski SIP 27 za ovogodišnje Valentinovo pripremio je posebnu gastronomsku ponudu namijenjenu parovima i svima koji žele večer provesti uz dobru hranu i vino. Valentinovski meni bit će dostupan 12., 13. i 14. veljače, a osmišljen je kao večera koja se dijeli i uživa kroz više sljedova.

Riječ je o konceptu koji spaja tapas pristup, sezonske namirnice i pažljivo odabrana vina, uz naglasak na atmosferu i cjelokupni doživljaj večeri.

Što uključuje ponuda za Valentinovo?

Valentinovska večera u SIP 27 sastoji se od pet sljedova za dvije osobe, uz koje je uključena i boca vina po izboru.

Na meniju se nalaze:

Kanapei s namazom od gljiva, krem sirom, kiselom ljutikom i pršutom

Pani puri s keljom, pireom od krumpira i pancetom

Gyoze punjene sipom i bobom

Pečena paprika s junetinom i krumpirom

Janjetina poslužena uz grašak

Uz večeru gosti mogu birati bocu vina između nekoliko bijelih i crnih etiketa.

Vina na izbor

Bijela vina: Bastian malvazija, Brid sauvignon, Marelić pošip Sv. Ivan

Crna vina: Apolitico cabernet franc, Krolo gardian cuvée, Carić plavac mali

Cijena posebne ponude za "prošireno izdanje" Dana zaljubljenih iznosi 88 eura za dvije osobe.

VALENTINOVO U SIP 27

12., 13. i 14. veljače

Večera za dvije osobe – 5 sljedova

Boca vina po izboru

Cijena: 88 €

Radno vrijeme: 17 – 23 h

Radno vrijeme

SIP 27 otvoren je četvrtkom, petkom i subotom od 17 do 23 sata.

Više informacija o ponudi dostupno je na službenim društvenim mrežama restorana: Facebook, Instagram.