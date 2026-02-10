Close Menu

Posebna ponuda za Valentinovo: SIP 27 donosi večeru u pet sljedova i bocu vina

SIP 27 za Valentinovo, 12.,13. i 14. veljače, pripremio je posebnu ponudu za dvoje koja uključuje večeru u pet sljedova i bocu vina po izboru, po cijeni od 88 eura. Valentinovski meni dostupan je u Tapas & Wine Baru SIP 27 u večernjim satima

Splitski SIP 27 za ovogodišnje Valentinovo pripremio je posebnu gastronomsku ponudu namijenjenu parovima i svima koji žele večer provesti uz dobru hranu i vino. Valentinovski meni bit će dostupan 12., 13. i 14. veljače, a osmišljen je kao večera koja se dijeli i uživa kroz više sljedova.

Riječ je o konceptu koji spaja tapas pristup, sezonske namirnice i pažljivo odabrana vina, uz naglasak na atmosferu i cjelokupni doživljaj večeri.

Što uključuje ponuda za Valentinovo?

Valentinovska večera u SIP 27 sastoji se od pet sljedova za dvije osobe, uz koje je uključena i boca vina po izboru.

Na meniju se nalaze:

  • Kanapei s namazom od gljiva, krem sirom, kiselom ljutikom i pršutom
  • Pani puri s keljom, pireom od krumpira i pancetom
  • Gyoze punjene sipom i bobom
  • Pečena paprika s junetinom i krumpirom
  • Janjetina poslužena uz grašak

Uz večeru gosti mogu birati bocu vina između nekoliko bijelih i crnih etiketa.

Vina na izbor

  • Bijela vina: Bastian malvazija, Brid sauvignon, Marelić pošip Sv. Ivan
  • Crna vina: Apolitico cabernet franc, Krolo gardian cuvée, Carić plavac mali

Cijena posebne ponude za "prošireno izdanje" Dana zaljubljenih iznosi 88 eura za dvije osobe.

VALENTINOVO U SIP 27

  • 12., 13. i 14. veljače
  • Večera za dvije osobe – 5 sljedova
  • Boca vina po izboru
  • Cijena: 88 €
  • Radno vrijeme: 17 – 23 h

Radno vrijeme

SIP 27 otvoren je četvrtkom, petkom i subotom od 17 do 23 sata.

Više informacija o ponudi dostupno je na službenim društvenim mrežama restorana: Facebook, Instagram.

