PONOSNA STOJKOVIĆ IZ TROFEJNOG SPLITSKOG KLUBA: "Doći do vrha je težak put..."

Lena Stojković iz taekwondo kluba Marjan najbolja je sportašice Hrvatske u izboru SN. Povodom toga se sretna i ponosna Stojković obratila svim hrvatskim sportskim novinarima.

Evo što im je poručila, prenosimo vam u cijelosti.

Poštovani sportski novinari,

Biti najbolji u Hrvatskoj u izboru Sportskih novosti mi je velika čast, ali i velika odgovornost. Prije svega jer je moj trud, rad i odricanje prepoznat od strane Vas, sportskih novinara koji ste ipak najrelevantniji za ovakav sud. Posljednji olimpijski ciklus iza mene je rezultatski definitivno najbolji period mog života, ali uz puno padova i dizanja koji se ne vide izvan dvorane i tatamija.

Ostati prizeman, skroman, biti velik i u pobjedi i u porazu je osnovni moto kojeg nas odgajaju u mom klubu, taekwondo klubu Marjan bez kojeg sigurno danas ne bih bila tu gdje jesam.

Važan faktor u razvoju današnjih mladih sportaša i njihovih klubova u vrijeme kada "mali" sport nije profitabilan ste svakako Vi, sportski novinari, kojih je čak 250 sudjelovalo u ovom izboru, koji svakodnevno pišete i promičete rad svih nas sportača i sportašica u Hrvatskoj. Zajedno dijelimo entuzijazam jer bez Vas ne bi bilo ni nas i na tome Vam posebno hvala.

Cijeli sam život sanjala da ću jednog dana ponosno stajati uz bok najboljim hrvatskim sportašicama u posljednje 72 godine otkad postoji izbor najboljih od SN i danas sam tu, na istoj listi koja zauvijek ostaje zapisana; Janica Kostelić, Sandra Perković, Blanka Vlašić, Đurdica Bjedov, Matea Jelić i mnogi drugi velikani hrvatskog i svjetskog sporta, a danas je i moje ime među njima...

Doći do vrha je težak put, u posljednje tri godine dva naslova svjetske prvakinje i dva naslova europske prvakinje koji su me doveli do najbolje sportašice Hrvatske sa samo 22 godine, alì na njìma ne želim ostati i ova nagrada mi je samo motiv da nastavim trenirati i raditi i u budućnosti.

Još jednom Vam se iskreno zahvaljujem u svoje ime, ali i u ime cijelog mog kluba i tima koji stoje iza mene i mog rada jer bez svih tih Ijudi, trenera, sparing partnera, fizioterapeuta, nutricionista danas ne bih bila najbolja sportašica Hrvatske.