Pokrenuta inicijativa za oduzimanje radne dozvole Igoru Štimcu

Pokrenuta je inicijativa kojom se traži hitno oduzimanje radne i boravišne dozvole treneru HŠK Zrinjskog Igoru Štimcu (58), piše Slobodna Bosna, koja navodi da je u posjedu službenog dokumenta.

Inicijativu je u parlamentarnu proceduru uputio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović, a upućena je Službi za poslove sa strancima BiH. U obrazloženju se navodi da je Štimac grubo prekršio Zakon o strancima.

Povod je izjava koju je Štimac dao 31. siječnja gostujući u emisiji na Sport Klubu.

„Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama“, rekao je tada.

U inicijativi se ističe da takav javni istup stranog državljanina na privremenom radu u BiH predstavlja kršenje Zakona o strancima, posebno odredbe prema kojoj je stranac dužan poštovati javni poredak i zakone države u kojoj boravi.

Navodi se i da je Štimcu radna dozvola izdana isključivo za obavljanje trenerskog posla, dok se, kako stoji u dokumentu, „kontinuirano upušta u političko djelovanje i javne istupe koji nemaju veze sa sportom“. Njegovi istupi, tvrdi se, sadrže elemente političke radikalizacije, netrpeljivosti i djelovanja suprotnog ustavnom poretku BiH.

Podsjeća se i da je Štimac zbog sličnih istupa već bio sankcioniran u prosincu 2025. godine od strane Nogometnog saveza BiH, što se navodi kao dokaz da se ne radi o izoliranom slučaju.

Od Službe za poslove sa strancima traži se postupanje u skladu sa zakonom i otkazivanje boravka, uz obrazloženje da stranac može izgubiti pravo boravka ako narušava javni poredak, sigurnost države ili boravi suprotno svrsi za koju mu je dozvola izdana.

Zaključno, podnositelj inicijative poziva nadležna tijela da zaštite javni interes i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Štimac je bivši hrvatski reprezentativac, a tijekom karijere igrao je za Hajduk, Cibaliju, Cádiz, Derby County i West Ham. Kao trener vodio je više klubova i reprezentacija, uključujući Hrvatsku i Indiju. Zrinjski je preuzeo u kolovozu 2025. godine.

U aktualnoj sezoni njegova momčad nalazi se na drugom mjestu prvenstva, s devet bodova zaostatka za vodećim Borcem. U Europi je ispala u doigravanju Konferencijske lige od Crystal Palacea, a pred njom su još završnica Kupa i nastup u Superkupu.

Štimac je tijekom posljednjih mjeseci više puta bio u fokusu zbog kontroverznih izjava. U listopadu 2025. kažnjen je novčano i uvjetno zbog dva prekršaja, uključujući korištenje nedopuštenog pozdrava i prozivanje sudaca. U prosincu je ponovno sankcioniran zbog vrijeđanja i klevete.

Nove reakcije izazvale su i njegove izjave nakon utakmica domaćeg prvenstva, u kojima je sugerirao nepravilnosti u korist pojedinih klubova, zbog čega se ponovno suočava s prijavama i mogućim disciplinskim mjerama.