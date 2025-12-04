Poklon koji usreći baš svaki put

Postoji nešto čarobno u trenutku kada se otvori mala Zaks kutijica - onaj tihi uzdah, osmijeh koji ne želiš sakriti i toplina koja ispuni prostoriju.

Blagdansko je vrijeme stvoreno za takve trenutke. Vrijeme u kojem se obiteljski stol ponovno puni smijehom, vrijeme u kojem se susreti pretvaraju u uspomene, a jedan poklon ima moć usrećiti baš svaki put i bez iznimke - poklonom, osmijehom, pjesmom.

Nakit je više od ukrasa

To je predmet koji bez riječi ispriča čitavu priču. Priču o zahvalnosti, o ljubavi koju ne znamo uvijek izreći, o detaljima koji line razliku, sitnicama koje nas povezuju i o velikim trenucima koji nas oblikuju. Svaki komad nakita nosi radost, nosi vrijednost i emociju.

...osobito kada je od zlata.

Zlato ima onu bezvremensku moć - da traje. Da ostane tu i kada se trenutak ugasi, kada se blagdansko raspoloženje utiša i kada se papir poklona odloži u stranu. Zlatni komad nakita postaje uspomena koja nadilazi blagdane, ostavlja trag, prelazi iz generacije u generaciju i kako vrijeme ide dalje nosi još jače značenje.

Zato je Zaks ove godine spojio najljepše: toplinu obiteljskog doma, svjetlucanje zlata, blagdansku čaroliju koja leži u najsitnijim detaljima i ozbiljan komad elegantnog nakita za zauvijek.

Usreći svaki put.

Usreći Zaks poklonom.

Usreći druge ovih blagdana - poklonom, osmijehom, pjesmom.

Upravo ta melodija, ona koja se osjeti i ne prestaje svirati u pozadini, prati i ovogodišnju kampanju s Zakas ambasadoricom Jelenom Rozgom. Njezina elegancija, toplina i prepoznatljiva emocija zaokružila je blagdansku poruku koju Zaks predstavlja, a krije se u pjesmi, emociji i zlatu vječnog sjaja.

U društvu djeda i unuke, u ambijentu koji miriše na cimet, bor i najnježnije uspomene, Jelena donosi sjaj koji je istovremeno blagdanski i osoban. Zlato koje nosi u kadru nije samo nakit - ono je simbol povezanosti, pažnje, ljubavi koja se poklanja bez očekivanja i radosti koja se vraća bez iznimke.

Jer pravi poklon je onaj koji ostaje.

Onaj koji se pamti, nosi i čuva.

Onaj koji svaki put, ali baš svaki put, usreći.

I zato ovih blagdana - kada biramo nešto što će nekome istinski značiti - biramo sjaj koji traje i poklon koji usreći baš svaki put.

Biramo Zaks nakit.

Zaks je pripremio prijedlog nakita kojim možete razveseliti svoje najmilije ovih blagdana, a riječ je i o komadu nakita koji je na snimanju nosila sama Jelena Rozga: zlatne naušnice alke (Val elegancije), zlatna ogrlica (Istaknuta elegancija) i zlatni prsten (Val elegancije).

* Sadržaj nastao u suradnji sa Zaksom.