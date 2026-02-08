POKLADNI GLAMUR: U Splitu je sinoć održan bal pod maskama u Salonu Piano Nobile

Spektakularno! Jednom rječju može se opisati sinoćnji bal pod maskama u Salonu Piano Nobile. Barokni ambijent palače Cindro, biser venecijanske stambene arhitekture u Splitu, bio je popunjen točno kako treba. Stotinjak VIP uzvanika, uglavnom iz kulturnog, umjetničkog i medijskog miljea (na bal ste mogli ući samo sa personaliziranom šifrom), kovitlalo se starim "salonom ogledala" prizivajući duh Male Floramye, na prvom u nizu evenata što završavaju na Pokladni utorak.

Obilježavanje 100. obljetnice premijere kultne Tijardovićeve operete za mnoge je bio inspirativan i zahvalan. Naime, outfit 20-ih godina prošlog stoljeća glamurozan je po sebi, gdje žene izgledaju najbolje moguće, a muškarci baš onako kako i treba - kao muškarci.

Od "pravog" šjor Bepa, do Tom of Finland estetike Lea Leme i neo-macho glam looka Vedrana Sucića... od Lori Vitaljić, fame fatale splitskog high-end event menagemanta, do tik-tokerice Balconette... nemoguće je spomenuti sve koji to definitivno zaslužuju.

Na kraju, izrijekom spomenimo i organizatore. To su: Petar Grimani, Nikola Čelan, Jelena Cikatić, Marijana Alujević, Iris & Miro Burić, Vedran Cvitković i Jakša Matošić.

Bez svake sumnje, to je Split u svom najboljem izdanju.

(T.P.)