Podravska banka 5. listopada uvodi Instant plaćanja u sekundi bilo kojem primatelju u eurozoni

Podravska banka kontinuirano ulaže u modernizaciju i razvoj usluga s ciljem da klijentima omogući jednostavnije, brže i sigurnije upravljanje financijama. Uvođenjem usluge Instant plaćanja od 5. listopada 2025. napravit će veliki iskorak – klijenti banke od sada mogu izvršiti transakciju u roku od samo 10 sekundi, neovisno o danu u tjednu ili dijelu dana. Plaćanja su dostupna 0-24 sata, svih 365 dana u godini, a naknade su iste kao i kod dosadašnjih plaćanja.

Provjere primatelja plaćanja

Uz brzinu, jednako je važna i sigurnost. Istodobno, uvedena je i usluga Provjere primatelja plaćanja (VOP), koja automatski provjerava podudaranje unesenog IBAN-a s imenom ili nazivom primatelja.

"Na taj način smanjen je rizik od pogrešnih uplata i potencijalnih prijevara, čime klijentima naše banke pružamo dodatnu zaštitu i mir. Smatram da je upravo ta kombinacija brzine i pristupačnosti ono što će značajno unaprijediti korisničko iskustvo. Vjerujem da će uvođenje ovih usluga donijeti našim korisnicima novu razinu kontrole nad vlastitim financijama i potvrditi Podravsku banku kao partnera koji razumije njihove potrebe. Naša misija je jasna – pružati bankarstvo koje je jednostavno, sigurno i dostupno u svakom trenutku“, poručio je predsjednik Uprave Podravske banke Daniel Unger.