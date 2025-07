Podignete ruku i konobar je tu – Splićani su razvili tehnologiju koja mijenja ugostiteljstvo

Zamislite da svaki put kada sjednete na terasu, konobar stigne točno u trenutku kada ste spremni naručiti, kao da vam čita misli. Nema nepotrebnog čekanja, okretanja ili ustajanja do šanka jer toliko dugo čekate, da se počnete pitati jeste li nevidljivi. Upravo to je stvarnost koju donosi ekipa tehnoloških entuzijasta iz Splita, koja stoji iza sustava eKonobar – i to čine prvi u svijetu. Njihovo rješenje koristi umjetnu inteligenciju kako bi unaprijedilo brojne segmente ugostiteljstva, a sve je započelo sa svima poznatom gestom: podignutom rukom gosta.

Sa željom da se krajnosti od „konobar je prečesto tu“ do „konobara nema nigdje“ svedu na minimum, sustav eKonobar u stvarnom vremenu prepoznaje kada gost sjedne i podigne ruku za narudžbu. Kamere u prostoru bilježe gestu, a osoblje automatski prima obavijest na pametni telefon ili sat. Time se ne ubrzava samo proces usluge, nego se otvara prostor za kvalitetniji, smisleniji kontakt. Konobari reagiraju upravo onda kada treba i kvalitetnije komuniciraju s gostima, koji, s druge strane, dobivaju pažnju točno kada i koliko žele.

To znači da ljudi ostaju u središtu priče, ali uz podršku tehnologije koja osigurava da sve teče glatko. Budući da sustav razmišlja za osoblje, smanjuje potrebu za neprestanim pregledavanjem i obilaženjem stolova. Osim toga, sustav uči, pamti navike, predviđa narudžbe i nudi personalizirane preporuke. Prepoznaje naručuje li gost jutarnju kavu ili poslijepodnevni koktel, te mu na temelju toga daje dodatne sugestije. Iako je rješenje osmišljeno kako bi omogućilo brzu reakciju djelatnika, u praksi im štedi vrijeme koje potom mogu preusmjeriti na druge zadatke, ili, jednostavno, iskoristiti da predahnu onda kada im je najviše potrebno. A dobro će doći i menadžerima, budući da nudi mogućnost praćenja efikasnosti, vremena reakcije, prometa po satima i sektorima, pa čak i iznosa napojnica putem posebne aplikacije, koje se odnedavno zakonski moraju unositi.

Članovi tima eKonobara ovu dojmljivu digitalnu revoluciju pritom provode uz jednostavnu filozofiju: tehnologija mora služiti čovjeku, ne obrnuto. Svaki korisnik integrira onoliko funkcionalnosti koliko je potrebno određenom objektu, odnosno, prilagođava ih prema specifičnim željama. I da, iza svega stoji ambiciozan plan: promijeniti način na koji naručujemo piće, ne samo u Splitu, nego u cijeloj Hrvatskoj, ali i šire. Rješenje je već aktivno na brojnim lokacijama, a interesi dolaze i iz inozemstva. Jer ako naručivanje može biti brže, jednostavnije i ugodnije – zašto ne bi bilo?

Za sve koje zanima više, ekipu eKonobara i sve novitete moguće je pratiti putem Instagrama, Facebooka i TikToka. Detalji proizvoda i usluga nalaze se na službenoj web stranici, gdje možete poslati direktan upit za svoj ugostiteljski objekt ili bilo koju drugu vrstu poslovanja koja koristi POS uređaje.