Plovidba smaragdnom Krkom – izlet koji ostaje u sjećanju

Izlet brodom u Nacionalnom parku „Krka“ nezaboravan je doživljaj. Još od 1912. godine, kada je prvi izletnički brod zaplovio od Roškoga slapa do Visovca i Skradinskoga buka, vožnja brodom jednom od najslikovitijih hrvatskih rijeka omiljen je način otkrivanja njezinih prirodnih i kulturnih vrijednosti. U više od stotinu godina ta tradicija ne samo da nije izgubila svoju privlačnost, nego je dovela do niza pažljivo organiziranih izletničkih tura u kojima posjetitelji mogu doživjeti mir, sklad i zadivljujuću ljepotu krajolika. Karta za izlet brodom u Parku može se kupiti na „brodskoj“ recepciji na Skradinskome buku ili na Roškome slapu, a za nju treba izdvojiti od 10 do 20 eura, ovisno o ruti koju odaberete. Svakog dana vrijeme polaska dogovara se ovisno o zanimanju posjetitelja, a organizirane grupe trebaju se najaviti.

Skradinski buk – Čikola – Skradinski buk, 45 minuta

Jedan od izletničkih brodova koji kreću s gornjeg pristaništa na Skradinskom buku vozi prema obližnjem sutoku rijeka Krke i Čikole i do Torka, čudesnog jezerskog vrela. Tu priroda stvara prizor kao iz bajke: tihu uvalu u kojoj sve miruje, osim ptica koje prelijeću tršćake i šaševe. Torak, izvor u obliku savršenog kruga promjera 150 metara, dubok 30 metara, na svome dnu skriva izvor kristalno čiste pitke vode. U toj mirnoj, gotovo mističnoj oazi izgleda kao da je priroda zaustavila tijek vremena.

Skradinski buk – Visovac – Skradinski buk, 2 sata

Od brodskih izleta na Krki, najpopularniji je izlet od Skradinskog buka do otoka Visovca – plovidba kroz smaragdno zeleni riječni kanjon do otočića koji poput bisera leži posred Visovačkog jezera. Na otoku, obavijenom tradicijom redovničkog života – na njemu je franjevački samostan iz 15. stoljeća, vladaju spokoj i tišina. Posjetitelji ga mogu razgledavati, uz stručno vodstvo, pola sata, a posjet uključuje obilazak crkve, samostanske zbirke i muzeja.

Stinice – Visovac – Remetić

Na Visovac se možete uputiti i vlastitim prijevozom, cestom preko Dubravica ili preko Pakova Sela, do pristaništa Remetić na desnoj ili Stinice na lijevoj obali Krke, odakle kreće brod, kojemu do otoka treba svega nekoliko minuta. Raspored polaska broda nalazi se na službenim mrežnim stranicama JU „NP Krka“. I s tih je pristaništa organiziran posjet Visovcu i razgled otočića uz stručno vodstvo.

Skradinski buk – Visovac – Roški slap – Skradinski buk (trajanje izleta: 4 sata)

Oni koji žele doživjeti više mogu brodom produžiti dalje, do Roškoga slapa. Ta četverosatna tura uključuje i razgledavanje Visovca. Na Roškome slapu, gdje izlet završava, posjetitelji imaju sat i pol vremena slobodnog vremena za šetnju među slapovima, starim vodenicama i stazama koje prate rijeku. Plovidba od Skradinskoga buka do Roškoga slapa vodi kroz tjesnac Među gredama, uski dio kanjona čije visoke stijene čuvaju brodove pod okriljem sv. Nikole, zaštitnika pomoraca. Na lijevoj obali nalazi se zavjetna kapelica, a nešto niže i zanimljiv rasjed u kojemu svaki zvuk odjekuje trostrukom jekom stvarajući neobičan i rijedak akustični fenomen.

Roški slap – Visovac – Roški slap (trajanje izleta: 2 sata)

Nacionalni park „Krka“ u ponudi ima i izlet brodom od Roškoga slapa do Visovca. Nakon više od sto godina, posjetitelji Krkom mogu zaploviti nizvodno, u tišini koju narušavaju samo zvuci iskonske prirode. Ta dvosatna plovidba električnim brodom uključuje i zaustavljanje na Visovcu, što je čini idealnim izborom za one koji rijeku žele doživjeti na nov i održiv način.

Roški slap – srednjovjekovne utvrde Trošenj i Nečven (trajanje izleta: 2 sata)

Za one željne istraživanja gornjeg toka Krke, organiziran je izlet brodom od Roškoga slapa prema srednjovjekovnim utvrdama Nečven i Trošenj. Smještene visoko na liticama kanjona, utvrde se mogu vidjeti samo iz plovila, što tu turu čini osobito atraktivnom. Plovidba kroz uski kanjon prema Carigradskoj dragi donosi vizure dramatičnih vertikala i vegetacijom obrubljenih stijena, u kojima se priroda i povijest isprepliću u prizoru koji ostavlja bez daha.

Pozivamo ljubitelje prirode, tišine i povijesne baštine da Nacionalni park „Krka“ dožive s palube broda. Jer Krka je voda – sve najljepše oko nje ogleda se upravo u njoj, a s nje se i najbolje promatra. Uronite u čudesni tok vode, u sjene stoljetnih litica i čarobnu ljepotu otočića – i neka vas rijeka Krka vodi.