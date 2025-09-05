Planirate graditi ili renovirati bazen? Evo što trebate znati prije nego što krenete u radove

Kraj turističke sezone idealno je vrijeme za razmišljanje o renovaciji postojećih bazena ili uređenju novih, posebno za sve one koji grade nekretnine namijenjene turizmu. Upravo u tom segmentu ističe se tvrtka Best Floors iz Kaštela, koja vlasnicima i investitorima nudi vrhunske mozaik i porculanske pločice te inovativna rješenja za hidroizolaciju i odvodnju.

O poduzetničkom putu, aktualnim trendovima i savjetima za sve koji žele bazen prilagođen svom stilu razgovarali smo s Anom Bečić, osnivačicom Best Floorsa.

Možete li nam reći nešto više o Best Floorsu i kako ste započeli s poslovanjem?

Best Floors je nova tvrtka sa sjedištem u Kaštelima. Osim što živim u Kaštelima s obitelji smatrala sam da se sa područja Kaštela odlično može pokriti područje čitave središnje Dalmacije, posebno kada se za koju godinu dovrše projekti tunela kroz Kozjak i solinske širine.

Započela sam s poslovanjem 2024. godine kao rezultat prirodne težnje za ostvarivanjem vlastitog poduzetničkog puta. Želja i volja za stvaranjem privatnog posla prevladala su u odnosu na sigurnost zaposlenja u velikoj tvrtki.

Svjedoci smo rastućeg razvoja turizma u našoj županiji i državi te sve većeg broja nekretnina za iznajmljivanje. Danas se nekretnine za iznajmljivanje, kao i one za vlastitu upotrebu uglavnom grade s bazenima. Posjedovanje bazena u sklopu nekretnine pokazalo se potrebom, a ne luksuzom, bilo da je riječ o nekretnini uz more ili u dalmatinskom zaleđu.

Za naše sadašnje i buduće kupce pripremili smo mozaik pločice i porculanske pločice za bazene, terase, sunčališta i interijere te Revestech rješenja za hidroizolaciju i odvodnju. Želimo im pružiti mogućnost uređenja prostora za sebe i svoje goste prilagođenog njihovom stilu i osobnosti. Svatko ima priliku izabrati pločice (i/ili završne obloge) koje će ih prezentirati na najbolji način i stvoriti oazu za uživanje i druženje.

Ideja koju zastupam kroz poslovanje Best Floorsa je ponuditi kupcima proizvode vrhunske kvalitete i kreirati ponudu prilagođenu kupcu, njegovim potrebama i željama, u okvirima koje je kupac zamislio.

Koje sve vrste pločica nudite i po čemu se vaša ponuda izdvaja od konkurencije?

Iz naše ponude izdvojila bih staklene mozaik pločice za bazene španjolskog proizvođača ONIX i porculanske pločice Codicer.

Mozaik pločice za bazene napravljene su od 98% recikliranog stakla i proizvod su koji se najčešće preporučuje za ugradnju u bazene i područja koja su u stalnom kontaktu s vodom. Ujedno, riječ o ekološki prihvatljivom proizvodu. Španjolski proizvođač Onix vodeća je tvrtka u proizvodnji staklenog mozaika u EU s najširim asortimanom te najraznovrsnijom ponudom, u što se klijent može osobno uvjeriti posjetom na web stranici, pregledom kataloga ili još bolje dolaskom u naš showroom.

U posljednje vrijeme porculanske pločice imaju rastući trend ugradnje u bazenima, stoga našim kupcima nudimo pločice posebno dizajnirane za ugradnju u bazene. Nudimo proizvode tvrtki koje su specijalizirane za proizvodnju pločica i drugih gotovih rješenja vezanih uz bazene poput gotovih stepenica, gotovog ruba bazena, gotovih zaobljenih spojeva pločica i sustava odvodnje.

Naša ponuda se izdvaja od konkurencije jer smo jedini na području grada Kaštela i županije koji smo odlučili ponuditi mikro tržištu individualan pristup u odabiru završnih obloga i sustave odvodnje za bazene, terase i sunčališta. Proizvodi iz naše ponude imaju sve potrebne tehničke karakteristike vezane za sigurnu i dugotrajnu ugradnju. Naši proizvodi mogu se pogledati u showroomu, ali dostupni smo i putem digitalnih kanala za prezentaciju proizvoda i konzultacije s kupcima.

Koje su prednosti mozaik i porculanskih pločica u odnosu na druge materijale, posebno kada je riječ o bazenima?

Prednosti staklenih mozaik pločica kada govorimo o bazenima su u tome što su 100% neupojne, lagane za ugradnju i transport, detalji se jednostavno obrađuju, količina otpada je minimalna, jednostavno se održavaju, količina korištenog ljepila je iznimno mala pa nema zračnih džepova ni mogućnosti pojave salitre i dr., dok s estetske strane se posebno lijepo “igraju” sa sunčevim svjetlom i stvaraju prekrasne kontraste, sjajne efekte i sl.

Kada govorimo o prednostima porculanskih pločica kod ugradnje u bazene, prvotno se ističe mogućnost integrirane estetike. Izborom porculanskih pločica imate mogućnost korištenja istog dizajna i boje u vašem bazenu i na terasi zahvaljujući posebno dizajniranim komadima i rješenjima. Bazeni i terase su područja koja su u kontaktu s vodom, stoga pločice moraju biti protuklizne kako bi se spriječile nepotrebne nezgode. S aspekta sigurnosti pločice iz naše ponude zadovoljavaju sve potrebne tehničke karakteristike.

Koji su najnoviji trendovi u dizajnu i materijalima za bazene?

Trendovi se stalno mijenjaju, a mi smo mišljenja kako je jednostavnost uvijek u trendu. Važno je birati prema vlastitom stilu i poštovati pravila okruženja u kojem se nekretnina nalazi. Prvenstveno je bitno uklopiti dizajn bazena i terase u cjelokupan dizajn nekretnine i okoliša.

Prije desetak godina uglavnom su se ugrađivale staklene mozaik pločice , pri čemu je boja mozaik pločica bila plava. Kupci su birali između više nijansi plave, od svijetlije do tamnije. Manje-više svi su htjeli i mislili da pločice u bazenu trebaju biti isključivo plave boje jer je i more plavo.

Zahtjevi tržišta su se promijenili, i u zadnje vrijeme sve više se biraju bijele, sive, bež ili čak zelenkaste mozaik pločice. Postoje i različite kombinacije boja u jednom modelu mozaik pločica, kao što su npr. kombinacije sive, plave i bijele.

Želi li kupac da njegov bazen izgleda luksuznije koriste se kombinacije mozaik pločica sa sjajnim perla pločicama ili svijetlećim pločicama.

Naravno, iz estetskih razloga, sve češće se biraju i porculanske pločice koje nude veće formate. Uglavnom, stvar je ukusa. Naš je cilj ponuditi lijepo, kvalitetno i dugotrajno rješenje u svakom pogledu. Najveće zadovoljstvo predstavlja kada klijent ili suradnik pošalje svog prijatelja ili poznanika da uredi bazen i terasu s nama.

Na što bi kupci trebali obratiti pozornost pri odabiru pločica za bazene?

Pri odabiru pločica za bazene svakako treba voditi računa o tehničkim karakteristikama proizvoda, kao i o proizvodima koji se koriste za zaštitu betona i armature, ljepila, fug mase i sl.

Kada govorimo o staklenim mozaik pločicama, treba obratiti pozornost na debljinu mozaik pločica. Uglavnom se ugrađuju staklene mozaik pločice formata 25x25 mm, a mozaik pločice iz naše ponude su debljine 4,5 mm, što bi trebala biti minimalna debljina za korištenje u bazenima. No osim same minimalne debljine mozaik pločica jako je bitno da se koriste mozaik pločice od renomiranih tvrtki za proizvodnju bazenskog mozaika kao što je Onix iz razloga što smo svjedoci da se na tržištu još uvijek nalaze proizvodi koji nisu adekvatni za korištenje u bazenima te takve pločice često pucaju uslijed naprezanja, stvarajući velike glavobolje investitorima.

Kod porculanskih pločica treba obratiti pozornost na izbor formata pločice. Iskustvo nam govori kako je bolje ugraditi pločice formata do cca 60x60 cm, jer korištenje većeg formata može rezultirati otežanom ugradnjom. Izazovno je na velikoj pločici spriječiti pojavu zračnih džepova kroz koje može ulaziti voda i izazvati pojavu salitre na fugama. Kada se investitor odluči za porculanske pločice u bazenu, sugeriram korištenje zaobljenih elemenata umjesto silikoniranja spojeva. Silikon je, kao što znamo, proizvod koji zahtijeva periodičnu kontrolu te je još jedan detalj kroz koji može voda ulaziti iza pločice i stvoriti probleme u budućnosti.

Osim pločica, nudite li i dodatna rješenja ili usluge vezane uz bazene?

Dodatna usluga koju možemo ponuditi našim kupcima je simulacija izgleda boje vode ovisno o odabranom modelu, povezivanje s majstorima koji ugrađuju pločice, postavljanje hidroizolacije, pravilan odabir proizvoda za ugradnju i dr.

Stvorili smo i poslovnu mrežu suradnje s lokalnim trgovcima i izvođačima bazenske opreme i u tome smislu pružamo dodatno rješenje i vrijednost za naše kupce

Imate li u planu neke promotivne ponude?

Za naše kupce pripremili smo akcijske cijene naših lagerskih modela, koji su odmah dostupni kako bi njihov savršen bazen bio spreman točno u pravom trenutku.

Rado ćemo odgovoriti na upite naših kupaca i pripremiti individualnu ponudu za njihov bazen.

Koliko unaprijed bi vlasnici bazena trebali planirati renovaciju ili postavljanje novih pločica?

Nema pravila. Renovacija bazena se zna dogoditi već nakon prve sezone ako je neadekvatno izvedeno. Nadalje, javljaju se investitori koji su kupili postojeću kuću i odmah krenu u renovaciju. Zatim, postoje investitori koji “osvježe” bazen novom oblogom nakon 7 do 10 godina korištenja i sl.

Svakako je bitno, ukoliko razmišljaju o renovaciji bazena nakon sezone da već za vrijeme postojeće sezone dogovore termine s majstorom ako ga imaju, a ako nemaju mogu se javiti nama da im pomognemo u tome. Situacija na tržištu je danas takva da je jako puno posla stoga su majstori često zauzeti nekoliko mjeseci unaprijed.

Imate li savjete za održavanje bazenskih pločica kako bi duže trajale i zadržale svoj izgled?

Za dugotrajan i sjajan izgled bazenskih pločica svakako bih preporučila redovito čišćenje i održavanje s mekanim četkama te korištenje blagog deterdženta i tople vode. Svakako izbjegavajte korištenje abrazivnih sredstava kako ne bi oštetili pločice.

Potrebno je i redovito održavati i kontrolirati bazensku vodu, izjednačavati Ph vrijednosti vode, dezinfekcije vode klorom, dodavanje algicida za sprječavanje razvoja algi i korištenje flokulanti tj. sredstava za uklanjanje nečistoća.

Zimi se preporučuje zaštititi bazen prekrivanjem i temeljito ga očistiti prije sezone kupanja.

Planirate li proširenje ponude ili uvođenje novih proizvoda?

Osluhujemo potrebe tržišta i prema tome kreiramo našu ponudu. Nedavno smo u našu ponudu uvrstili još jednog dobavljača premium pločica iz Španjolske. Nudimo rješenja za sve unutarnje prostore, terase i bazene što nas čini ponosnima.

Radujem se svim izazovima koje nam nosi budućnost i vjerujem da će tržište prepoznati kvalitetu i predanost poslovanju koje nudi Best Floors.