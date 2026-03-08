Close Menu

PLANETARNO POPULARNA KOMEDIJA STIŽE U SPLIT “Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto” 23.3. na Teatru uz more

Svi detalji su tu

Planetarno popularna komedija autora Antonia Amurrija “Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto” stiže pred splitsku publiku 23. ožujka u 20 sati na Teatar uz more.

Nakon Splita, ova duhovita i provokativna predstava gostovat će i u HNK Šibenik, gdje će šibensku publiku nasmijati 9. travnja.

Urnebesno zabavna i pomalo poučna komedija pružit će vam jednu od onih kazališnih večeri koje ćete pamtiti dugo nakon spuštanja zastora.

Temeljena na britkom i duhovitom tekstu Antonia Amurrija, na duhovit način secira bračne odnose, sve one male i velike navike koje u zajedničkom životu mogu dovesti do – barem u mašti – vrlo radikalnih rješenja.

Unatoč provokativnom naslovu riječ je o inteligentnoj komediji koja kroz satiru, smijeh i ironiju govori o ljubavi, kompromisima i zamkama zajedničkog života. Namijenjena je svima koji naivno i zaljubljeno srljaju u brak, ali i onima koji su u tu životnu avanturu već odavno zakoračili.

U glavnim ulogama nastupaju Iskra Jirska i Petar Atanasoski, koji će splitskoj i šibenskoj publici predstaviti čak deset najopasnijih i najraširenijih tipova supružnika koji vrebaju na današnjem „bračnom tržištu“. Kroz niz komičnih scena, duhovitih dijaloga i prepoznatljivih situacija gledatelji će se dobro nasmijati i komediji na pozornici, a i komediji u stvarnim životima.

Ovo je idealna prilika da u kazalište povedete svoju dragu ili dragog i zajedno provjerite krije li se u vašem partneru možda neki od tih „opasnih tipova“ – ili ste možda upravo vi jedan od njih.

Publiku očekuje večer ispunjena smijehom, duhovitim obratima i britkim komentarima o ljubavi i braku u suvremenom društvu. A kada se svjetla u gledalištu ugase i sjednete jedno pokraj drugoga, možda vam kroz glavu prođe i ona mudra izreka naših starih:

„Što nas ne ubije, možda nas zbliži.“

U nastavku repertoara na Teatra uz more u Splitu pogledajte:

18.03. u 20 sati - KONCERT URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE

23.3. u 20 sati - KAKO UBITI SUPRUGA ILI SUPRUGU BEZ SUVIŠNIH ZAŠTO - KAZALIŠTE KNAP

12.4. u 11 sati - U ČEMU JE TRIK - mađioničarski show za djecu Luke Vidovića

ULAZNICE:

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1 sat prije izvedbe)

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0