Plan B priprema spektakularan doček 2026.: Kazetofon party, all inclusive i ples do zore!

Split se i ove godine sprema ući u 2026. u velikom stilu, a jedna od najtraženijih destinacija za doček bit će dobro poznata štacija za izlaske i vrhunsku zabavu — BackBar Plan B na Gripama. Ovaj kultni splitski bar, koji je izgradio reputaciju po odličnim partyjima, koncertima i energiji koja nikada ne pada, priprema novogodišnju noć kakvu će biti teško nadmašiti. Program počinje u 20:00 sati, a sve će odmah na početku biti jasno: čeka nas noć nabijena dobrim vibracijama, plesom i atmosferom koja se pamti.

Za glazbeni dio večeri zadužen je DJ Vangel Likuševski, čije ime već godinama sinonim je za odličan provod. Ovaj put u Plan B dolazi sa svojim legendarnim Kazetofon Partyjem, konceptom koji je postao omiljen kod publike željne prave plesne atmosfere. Publiku će voditi kroz najjače strane i domaće hitove 80-ih, 90-ih i ranih 2000-ih — pjesme koje svi znamo napamet, koje instantno podižu raspoloženje i koje su stvorene za masovni plesni “kaos” kakav Plan B zna napraviti. Atmosfera će, kažu organizatori, biti užarena od prvog puštenog refrena, a tempo će rasti kako se približava ponoć i slavlje ulaska u novu godinu.

Posebna vrijednost ovog dočeka jest all-inclusive koncept koji prati ulaznicu. Za 89 eura posjetitelji dobivaju neograničeno piće i hranu cijelu večer, što znači da se svi mogu u potpunosti prepustiti provodu bez ikakvih dodatnih briga. Ulaznice su dostupne isključivo na šanku Plana B na Gripama, pa je idealno vrijeme da ih se ugrabi dok ih još ima. Oni koji žele još malo komfora i svoje stalno mjesto tijekom večeri mogu rezervirati stol po cijeni od 40 eura, što je praktična opcija za ekipe koje vole imati svoju bazu tijekom dugog i plesnog noćnog maratona.

Kao jedno od omiljenih okupljališta Splićana svih generacija, Plan B je i ranije dokazao da zna organizirati vrhunske tematske večeri i zabave koje se prepričavaju. Uz odličan ambijent, dobro uigrano osoblje, publiku željnu dobre fešte i DJ-a koji savršeno razumije što znači održati ritam večeri, jasno je zašto se upravo ovdje očekuje jedan od najboljih dočeka u gradu.

Tko god odluči dočekati Novu godinu u Planu B, može računati na večer u kojoj se pleše do posljednjeg takta, u kojoj se smijeh i dobra vibra šire prostorom, a glazba spaja generacije. Kazetofon Party, hitovi koji su obilježili desetljeća, prijatelji, neograničeno piće i hrana te ambijent koji samo Split može proizvesti — zvuči kao početak godine koju svi želimo. Vidimo se na Gripama, gdje će Plan B, još jednom, pokazati zašto je najbolji plan za najluđu noć u godini.