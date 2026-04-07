Piše se povijest: Artemis II pomiče granice, astronauti najdalje od Zemlje ikada

Posada NASA-ine misije Artemis II ispisala je novu stranicu u povijesti svemirskih letova, dosegnuvši najveću udaljenost od Zemlje koju je čovjek ikada ostvario. Prema dostupnim informacijama koje prenose relevantni strani mediji poput BBC i službenih NASA-inih objava, misija zasad protječe prema planu, a astronauti su već poslali prve fotografije i dojmove s putovanja oko Mjeseca.

Posebnu pozornost izazvale su snimke tzv. tamne strane Mjeseca – dijela koji nikada nije vidljiv sa Zemlje. Na fotografijama se jasno uočava i golemi bazen Orientale, jedan od najvećih kratera na Mjesecu, širok gotovo 1000 kilometara.

NASA ističe da dio tog područja nije moguće promatrati s našeg planeta, što ove snimke čini iznimno vrijednima i za znanstvenu zajednicu i za širu javnost. Jedan od članova posade, kanadski astronaut Jeremy Hansen, opisao je prizore koje promatra iz kapsule Orion.

Rekao je da Mjesec iz blizine nije samo siv kako ga doživljavamo sa Zemlje, već pokazuje širok spektar nijansi – od tamnijih tonova do svjetlijih površina, pa čak i neočekivanih zelenkastih i smećkastih boja u pojedinim kraterima.

Rekord nadmašio Apollo eru

Dosadašnji rekord držala je misija Apollo 13, no Artemis II sada je nadmašio tu granicu, potvrđujući povratak čovjeka u duboki svemir nakon više od pola stoljeća.

Jedan od astronauta poručio je kako je ovaj uspjeh posvećen pionirima svemirskih istraživanja te izrazio nadu da novi rekord neće dugo trajati, pozivajući buduće generacije da idu još dalje.

Zapovjednik misije Reid Wiseman podijelio je i osobnu priču, predloživši da se jedan od kratera nazove po njegovoj pokojnoj supruzi.

Posada je također simbolično imenovala jedan krater “Integrity”, prema svemirskoj letjelici Orion koja ih je dovela na ovu povijesnu misiju.

Povratak velikim svemirskim ambicijama

Nakon jednog dana provedenog u Zemljinoj orbiti, kapsula Orion krenula je prema Mjesecu eliptičnom putanjom, a tijekom misije astronauti kontinuirano komuniciraju s kontrolnim centrom u Houstonu.

Ova misija dio je šireg NASA-inog programa povratka ljudi na Mjesec i pripreme za buduće letove prema Marsu, čime se ponovno otvaraju vrata dubokog svemira za ljudsku posadu.