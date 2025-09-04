Ne propustite „Pir malograđana“ – večer smijeha, istine i teatra koji dira

Gradsko kazalište mladih s velikim zadovoljstvom najavljuje gostovanje Kazališta Virovitica s predstavom „Pir malograđana“, jednom od najpoznatijih i najsnažnijih satira svjetske dramske literature iz pera Bertolta Brechta, a u režiji Franke Perković.

Riječ je o priči u čijem je središtu priče svadbeno slavlje – naizgled vesela i svečana prigoda koja ubrzo postaje ogledalo ljudskih slabosti. Dok gosti nazdravljaju i pokušavaju ostaviti dojam, pred publikom se razotkrivaju sitne intrige, krhke ambicije, komične taštine i strahovi koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Upravo kroz humor, ironiju i izoštrenu kritiku društva, ova predstava briljantno pokazuje koliko je lako prepoznati „malograđanina“ – ne samo na pozornici, nego i u vlastitoj svakodnevici.

Režija i glumačka postava Kazališta Virovitica u sastavu: Vlasta Golub, Mladen Kovačić, Goran Koši, Snježana Lančić, Sara Lustig, Iva Slavić, Goran Vučko, Draško Zidar i Silvijo Švast donosI suvremenu svježinu i energiju, naglašavajući aktualnost teme koja, iako nastala u drugom vremenu, i dalje snažno progovara publici danas. „Pir malograđana“ je predstava koja nasmijava, ali i potiče na razmišljanje – o vrijednostima, licemjerju i o tome koliko smo doista slobodni od tuđih očekivanja.

Gradsko kazalište mladih sljedećeg utorka bit će mjesto kazališnog doživljaja koji će vas osvojiti duhovitošću, toplinom i inteligentnim humorom.

"Ne propustite ovu nezaboravnu kazališnu večer – pridružite nam se na „piru“ koji otvara oči, dira u srce i ostavlja osmijeh na licu!", pozivaju iz GKM-a.

Osigurajte svoju ulaznicu na www.gkm.hr ili pozivom na 021/344 979.