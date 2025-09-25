PEVEX Kaštel Sućurac slavi rođendan i časti kupce s 15% popusta

Prodajni centar PEVEX Kaštel Sućurac slavi rođendan povodom kojeg časti svoje kupce s 15% popusta na sve redovne cijene uz PEVEX KLUB i PEVEX PARTNER karticu. Od četvrtka 25.9. do nedjelje 28.9. kupci osim popusta na sve redovne cijene od 15%, mogu iskoristiti i besplatnu kombi dostavu na iznos računa iznad 500 eura za udaljenost do 10 kilometara (1. zona), te 25% popusta na dostavu s kranom za iznos računa iznad 500 eura za udaljenost do 10 kilometara (1. zona).

Iskoristite izvrsnu priliku da po povoljnim cijenama nabavite sve za uređivanje i opremanje stana ili kuće, ali i svega što vam je potrebno za vrt ili hobi. Birajte proizvode iz osam prodajnih kategorija PEVEX-a; Elektronika, Kućanski uređaji, Keramika i sanitarije, Vrt i sezona, Željeznarija, Građevina i boje, Dom i Dizajn te roba Široke potrošnje.

Posjetite PEVEX-ov centar, iskoristite 15% popusta na sve redovne cijene uz PEVEX KLUB i PEVEX PARTNER karticu i nabavite sve što vam je potrebno za kuću, stan ili vrt.