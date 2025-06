PETRA KRALJEV I JAGODA KUMRIĆ SLAVE 100.! Uživajte 3. srpnja na Teatru uz more u uskoro rasprodanoj komediji "Kad udari južina"

Dvije splitske glumice učinile su čuda s jednom "malom" predstavom.

Malom - jer nema ogromnih kulisa,skupih kazališnih efekata, zbora u pozadini ni velikog glumačkog ansambla.

Ali ima smijeha, ima fabula koja je ljudima bliska i u kojoj uživaju, imaju i dvije glumice koje ostavljaju srce na sceni a ima i brojka od skoro 50.000 gledatelja u ovih dvije godine od prve izvedbe.

Riječ je naravno o komediji "Kad udari južina" iz pera Petre Kraljev u kojoj dvije najbolje prijateljice Mimi i Gitu glume Petra Kraljev i Jagoda Kumrić.

Čak 100. izvedbu "Kad udari južina" proslavit će na Teatru uz more 3. srpnja u 21 h!

Bit će to njihova 18. izvedba "Južine" u Splitu, brojka s kojom se malo tko ima za pohvaliti na splitskim kazališnim daskama. I očekivano, i ova izvedba uskoro je rasprodana!

Već idućeg dana. 4. srpnja u 21h svi koji uživaju u kazališnim komedijama mogu pogledati popularnu "Južinu" u Ljetnom kinu Biograd i Biogradu na Moru.

Petru Kraljev i Jagodu Kumrić ulovili smo pred putovanje doma u Split te su s nama podijelile dojmove ove kazališne avanture koja je započela pred dvije godine.

Na početku Južine jeste li očekivali ovakvu popularnost?

Jagoda: Nismo očekivale toliku popularnost. Ušli smo u projekt sa željom i voljom da napravimo predstavu koja nam se sviđa i na koju smo ponosne. O uspjehu predstave nismo razmišljale, bilo je jedino važno da je dobra predstava. Možda je baš to tajna uspjeha iste.

Petra: Kad smo stvarali Južinu, radili smo to iz neke unutarnje potrebe, bez kalkulacija i očekivanja. Znali smo da govorimo o temama koje su mnogima bliske, ali nismo mogli ni sanjati da će predstava izazvati baš takvu reakciju. Ljudi su nas zaustavljali poslije izvedbi, slali poruke danima, dijelili svoja iskustva i emocije – i to je ono što nas je najviše dotaklo. Ta povezanost. Ta istinska razmjena. Jer kad publika ne ostane samo pasivni promatrač, nego krene disati s tobom – onda znaš da radiš nešto što ima smisla.

Kakvi su planovi s Južinom dalje?

Petra: Južina još uvijek ima svoj život i puls, i dok god publika dolazi, mi nećemo stati. Imamo još gradova koje želimo posjetiti, neka gostovanja su već dogovorena, a neka se dogovaraju u hodu – što je ljepota kazališta koje diše u stvarnom vremenu. Ne želimo forsirati brojke niti se iscrpljivati kvantitetom – radije biramo kvalitetu svakog susreta s publikom. Svaka izvedba Južine je drugačija, jer se mijenjamo i mi, i ljudi koji nas gledaju. To je taj živi organizam koji nas uvijek iznova podsjeti zašto ovo radimo.

Jagoda: Južinu i dalje planiramo igrati što u gradovima i mjestima u kojima smo već bili, što u mjestima gdje nismo igrali. Nadamo se da će Južina proputovati i izvan države.

S ovom komedijom ste obišli skoro cijelu Hrvatsku - Gdje vam je publika bila najbolja?

Jagoda: Najbolja publika je ona koja reagira tokom predstave i koja skupa s nama živi tu priču tih sat vremena. Do sad nismo imali nijedno loše iskustvo, ali mogu izdvojiti neke izvedbe na kojima su reakcije bile bolje nego inače. To su neke izvedbe u Splitu, gdje svaki put imamo odličnu publiku, Slavonski Brod smo imali neočekivano dobru reakciju, u Rijeci i u Zagrebu isto tako.

Petra: Pitanje koje često dobijemo, i uvijek kažem – nemoguće je odabrati. Svaka publika ima svoju boju, svoj tempo. U Splitu je sve pulsiralo s nekom domaćom, sirovom emocijom, dok nas je Zagreb iznenadio dubinom i tišinom između redaka – kad znaš da ljudi slušaju i osjećaju svaku riječ. U manjim mjestima, gdje su dvorane možda skromnije, emocije budu još jače jer su susreti intimniji. I onda se dogodi da ti netko nakon predstave priđe sa suzama u očima i kaže: “Hvala vam, kao da ste govorili o meni.” E, to su trenuci koji ostanu.

Postoji li neki grad koji još niste stigli obići a jako bi voljeli?

Petra: ⁠Ima ih više. Dubrovnik,recimo, još uvijek čeka – a nekako osjećam da bi tamošnja publika baš dobro primila Južinu. Vodice i Trogir isto tako. A moram naglasiti da bi, voljeli ponovno do nekih mjesta. Posebno nas vesele gradovi koji možda nisu navikli na ovakav tip predstave – jer tu se dogodi najiskreniji susret. I volimo to što nas publika često traži, pišu nam ljudi iz gradova koje nismo stigli obići, i to nam daje dodatni vjetar u leđa.

Jagoda: Još uvijek se nismo dotakli Istre, pa se nadam da ćemo uskoro otići u Pulu, Poreč ili Rovinj.

Nakon Južine stigao je Rulet, postoji li nova predstava u pripremi?

Jagoda: Postoji nova predstava u pripremi, ali je još uvijek prerano za govoriti o tome.

Petra: Rulet je bio prirodan nastavak puta koji smo krenuli s Južinom – malo drugačiji u formi, ali jednako emotivan i izazovan. Trenutno se igramo s novim idejama, pišemo, zapisujemo fragmente života, bilježimo emocije. Nova predstava će sigurno doći – i to ne kao “nastavak” nego kao nova priča, nova istina. Ne volimo raditi ništa usiljeno, čekamo da se tema nametne sama. Ono što mogu reći je da ćemo, kao i do sada, biti iskreni, otvoreni, i hrabri u pristupu – jer vjerujemo da publika itekako zna prepoznati kad nešto dolazi iz stvarne potrebe, a ne iz kalkulacije.

Na otvaranju 5. sezone Teatra uz more primili ste od festivala nagradu za poseban doprinos festivalu Teatar uz more kroz najveći broj izvedenih i redom rasprodanih predstava od osnutka festivala. Iako Vam ovo nije prva nagrada sigurni smo da ima posebno značenje jer zapravo potvrđuje tu posebnu vezu koju imate sa splitskom publikom.

Petra: ⁠Nagrada na Teatru uz more nam je baš sjela – kao potvrda da postoje oni koji znaju prepoznati kad nešto dolazi iz iskrenog mjesta, ali ispričano s humorom. Južina nikad nije glumila da zna sve odgovore, ali je uvijek imala hrabrosti postavljati prava pitanja – i to kroz smijeh, ironiju i puno prepoznavanja.

Drago nam je što su to prepoznali i ljudi koji inače gledaju desetke predstava godišnje – jer to znači da se može i nasmijati i misliti u istoj večeri. A to nam je od početka i bio cilj.

Jagoda: Velika je čast dobiti nagradu za najviše rasprodanih predstava na Teatru uz more. To je svojevrsna potvrda publike da su prepoznali naš trud. Mislim da će se svi glumci složiti da je nagrada od publike najvrijednija.

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)