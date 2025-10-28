Petak u Rusulici: Shtorya bend uživo i atmosfera za kraj tjedna kakvu samo oni znaju napraviti

Petak, 31. listopada, rezerviran je za Rusulicu, mjesto koje je doslovno sinonim za dobru spizu, glazbu i druženje bez žurbe. Ovoga tjedna za štimung je zadužen Shtorya bend, poznat po odličnoj svirci i energiji koja digne cijeli lokal na noge.

Goste očekuje obilna večera, dobar ritam i ekipa koja zna kako se oprostiti od radnog tjedna- uz čašu vina, ples i puno smijeha.

Cijena večere iznosi 47 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen pa se preporučuje rezervacija unaprijed. Napomena: U subotu, 1. studenog, Rusulica neće raditi, stoga je petak jedina prilika ovoga vikenda za dobar provod u prepoznatljivoj Rusulica atmosferi.

Rezervacije su obavezne zbog ograničenog broja mjesta: +385 95 313 0307. Studenti ne zaboravite - uz predočenje x-ice, ostvarujete popust od 10 eura, pa cijena večere za njih iznosi samo 37 eura.