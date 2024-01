Perkovac brutalno iskren: "Ne bi nam pomogla ni dodatna dva sata! Milijun puta kažem jedno, a napravimo drugo"

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je 26:29 s Mađarskom. Trebala je to biti utakmica u kojoj ćemo zadržati nade za polufinale, no praktički su potpuno potonule... Hrvatska ima samo jedan bod i pretposljednja je u svojoj skupini, trebao bi nam niz pogodnih, pritom i nerealnih rezultata da završimo među četiri najbolje reprezentacije Europe. Mađari su nam zagorčali život, a dojmove je za mikrofone RTL-a sažeo izbornik Goran Perkovac.

- Nismo izgledali dobro od prve minute kao ispuhani balon! Nismo imali glad i želju ni energiju. Planirali smo igrati brzo, da poguramo teške Mađare, međutim bili su brži, ne znam što se tu dogodilo. Nismo bili pravi, to moramo priznati, igrač više nam je bio veliki problem i taj smo segment igrali katastrofalno lošte. Da je trajalo još dva sata, mi ne bi dobili... Napravil smo njihovog golmana najboljim igračem utakmice, nedovoljno za pobjedu...

Bilo je mnogo grešaka i nerealiziranih šuteva...

- Poslije ćemo analizirati. Gledali smo utakmicu s Austrijem i milijun puta rekli da ne skačemo u blok, a onda se desi da to radimo i da nam prođu po sredini. Morat ćemo na tome raditi, možda je do neiskustva... Sve smo nešto čekali, a Mađari su to iskoristili. Mislim da u današnjoj utakmici puno toga ne bi pomoglo jer nismo bili pravi, nijedan igrač nije izgledoa kao inače, energija nam je bila totalno na nuli.

Jesu li igrači podlegli pritisku?

- Nisu igrači podlegli pritisku i očekivanjima, nitko ga nije pravio. Više smo ga pravili sami sebi, da ova generacija krene dobro, ali nismo uspjeli. Imamo još dvije utakmice...

Čekaju nas Island i Njemačka.

- Imamo jako puno motiva, moramo dobiti te dvije utakmice za borbu za peto mjesto. To je solidan rezultat, nije previše dobar, ali solidan.

- Hrvatska je dobila širinu kadra, imamo vratare koji su i danas bili solidni... Možemo na tome graditi budućnost, imamo sretnu budućnost - zaokružio je izbornik Perkovac, pišu Sportske novosti.