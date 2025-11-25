Paušalci mogu spavati mirno… ili ipak ne? Odgoda izdavanja eRačuna ne znači odgodu svih obveza

Kada je prvi puta objavljeno da će paušalci izdavati eRačune tek od 1.1.2027., mnogi su s olakšanjem zaključili da barem još neko vrijeme mogu mirno spavati i da do 2027. nemaju o čemu brinuti.

A upravo je ova odgoda stvorila najviše nesigurnosti među paušalcima. Stvarnost je potpuno drugačija, jer odgoda izdavanja eRačuna ne znači odgodu svih fiskalnih obveza za paušalce.

Paušalci i te kako ulaze u novi režim — i to već 1.1.2026.

Stručnjaci iz Superiusa, tvrtke koja je razvila Neosalon, jedno od najpoznatijih domaćih rješenja za fiskalizaciju, upozoravaju kako paušalci ne smiju zanemariti promjene koje dolaze, jer bi nepripremljenost mogla značiti probleme već od prvog dana nove fiskalne godine i rizik dobivanja vrlo visokih kazni.

U nastavku donosimo najvažnije informacije koje bi svaki paušalni obrtnik trebao znati kako bi se pripremio bez žurbe i izbjegao potencijalne probleme.

Od 1.1.2026. paušalci postaju obveznici zaprimanja eRačuna

Prema Fiskalizaciji 2.0, svi porezni obveznici — uključujući i paušalce — dužni su zaprimati eRačune u strukturiranom XML formatu.

To znači da od 2026.:

više nije dovoljno primati PDF-ove mailom ili papirnate račune poštom,

svaki zaprimljeni račun mora proći kroz informacijskog posrednika,

o odbijenim ulaznim eRačunima obavezno se izvještava Porezna uprava putem sustava za eIzvještavanje,

paušalci moraju osigurati eArhivu za čuvanje svih eRačuna u originalnom XML obliku.

Drugim riječima, svi paušalci moraju odabrati rješenje i informacijskog posrednika za zaprimanje i fiskalizaciju eRačuna. Zakonska obveza zaprimanja eRačuna postoji, bez obzira hoće li u praksi aktivno poslovati s drugim poslovnim subjektima.

​​Stručnjaci iz Superiusa pojašnjavaju:

“Samo zaprimanje eRačuna nije zahtjevno, ali način na koji se ti računi moraju arhivirati i izvještavati — to je novost za većinu paušalaca. Mnogi će tek tada shvatiti da im treba ozbiljnije rješenje od onoga što danas koriste.”

Fiskalizacija transakcijskih računa prema građanima (B2C)

Do sada su se paušalci nalazili u nekoliko potpuno različitih situacija:

1) Paušalci koji su primali gotovinu ili kartice

Ova skupina je već bila obveznik fiskalizacije prema starom sustavu.

Ako su naplaćivali usluge gotovinom ili karticama, morali su:

imati fiskalno rješenje/blagajnu,

fiskalizirati svaki izdani račun,

slati podatke Poreznoj upravi u trenutku izdavanja računa.

Za njih fiskalizacija nije novost — ali se sustav sada proširuje i od 1.1.2026 svi računi prema građanima — bez obzira na način plaćanja — moraju biti fiskalizirani, uključujući i račune koji su naplaćeni bezgotovinski (virmanski odnosno, preko računa).

Od nove godine mijenja se način izdavanja računa za drugu skupinu paušalaca, onih koji su s građanima poslovali isključivo transakcijski.

Od nove godine mijenja se način izdavanja računa za drugu skupinu paušalaca, onih koji su s građanima poslovali isključivo transakcijski.

2) Paušalci koji su radili s građanima, ali isključivo transakcijski (bez gotovine i kartica)

Ova skupina je naplaćivala račune uplatom na žiro račun, internet bankarstvom, PayPalom, Revolutom, Stripeom i sličnim uplatama.

Do sada se ovi računi nisu fiskalizirali, te su se najčešće izrađivali u jednostavnim programima ili Wordu, Excelu i slično.

Upravo za ovu skupinu nastaje najveća promjena, naime, od 1.1.2026.: svi računi prema građanima (B2C) moraju biti fiskalizirani, bez obzira radi li se o gotovini, karticama ili transakcijskim plaćanjima.

To znači:

dosadašnji “obični” transakcijski računi prema građanima više ne mogu biti nefiskalizirani,

i paušalci koji nikada nisu imali fiskalnu blagajnu, sada moraju ući u režim fiskalizacije,

te moraju na vrijeme podignuti fiskalni certifikat.

Dakle, čak i ako paušalac nikada nije radio s gotovinom, ali naplaćuje račune fizičkim osobama transakcijskim putem, mora imati fiskalni certifikat i rješenje koje fiskalizira račune.

Prijava poslovnog prostora – novost za one koji su radili isključivo transakcijski

Prijava poslovnog prostora nije novost za paušalce koji su do sada račune naplaćivali gotovinom ili karticama – oni su već morali prijaviti poslovni prostor Poreznoj upravi.

Međutim, za paušalce koji nikada nisu radili s gotovinom, nego su s građanima poslovali isključivo transakcijski, ova obveza je potpuno nova.

Od 1.1.2026. i oni moraju prijaviti poslovni prostor i to putem sustava ePorezna.

Poslovni prostor mora biti prijavljen prije izdavanja prvog transakcijskog računa prema građaninu u 2026.

Dakle, čak i paušalac koji će prvi fiskalizirani B2C račun izdati tek u ožujku ili travnju — prije toga mora imati prijavljen poslovni prostor u ePoreznoj.

MIKROeRačun je besplatan – ali je li stvarno dovoljan za sve što paušalce čeka od 2026.?

Na prvi pogled, državno besplatno rješenje zvuči kao logičan izbor: jednostavno, dostupno kroz ePoreznu i bez dodatnih troškova.

MIKROeRačun pokriva samo mali dio obveza koje paušalci imaju u Fiskalizaciji 2.0, a za sve ostalo svaki korisnik mora pronaći dodatno rješenje.

MIKROeRačun je državno, besplatno rješenje namijenjeno poreznim obveznicima koji nisu u sustavu PDV-a. Čim korisnik uđe u PDV (dobrovoljno ili automatski), više ga ne može koristiti i od iduće godine sa 1. siječnja mora prijeći na drugo rješenje i preuzeti eArhivu.

Međutim, ono što paušalci najčešće trebaju, a MIKROeRačun ne omogućuje je:

Izdavanje B2C računa (prema građanima) - od 2026, bez obzira na status PDV-a, svi računi prema građanima moraju biti fiskalizirani, i to MIKROeRačun neće podržati.

Izdavanje transakcijskih računa prema poslovnim subjektima tijekom 2026. godine - račune koje paušalac izdaje tijekom 2026. potrebno je izrađivati u zasebnom sustavu.

Izdavanje B2G računa (prema javnim tijelima) - tijekom 2026, MIKROeRačun neće podržati ni izradu eRačuna prema obveznicima javne nabave.

Izradu računa prema inozemstvu.

Izradu ponuda.

Državno rješenje nema mobilnu verziju aplikacije za rad na terenu već radi isključivo unutar ePorezne, koristeći odgovarajuću vjerodajnicu.

Zbog toga će se svaki paušalac koji se osloni samo na MIKROeRačun vrlo brzo naći u situaciji da koristi 2 do 4 različita rješenja, što povećava složenost, rizik pogrešaka i administrativno opterećenje.

Drugim riječima: MIKROeRačun je besplatno ali nikako dovoljno rješenje za paušalce koji posluju kroz različite kanale i žele biti usklađeni i spremni za Fiskalizaciju 2.0.

Što preporučuje struka?

Iz Superiusa ističu kako je najbolji pristup — odabrati jedno rješenje koje pojedincu pokriva sve obveze:

Marketino — za paušalce i male poduzetnike koji izdaju isključivo transakcijske račune građanima, poslovnim subjektima ili javnim tijelima.

Neosalon — za korisnike koji uz transakcijsko poslovanje s građanima, poslovnim subjektima ili javnim tijelima rade i s gotovinom ili karticama.

Superius napominje:

“Paušalci ne bi trebali ulaziti u 2026. s više nepovezanih alata. Najvažnije je imati jedno rješenje koje fiskalizira B2C račune, izdaje i fiskalizira B2B i B2G eRačune, zaprima eRačune, radi eIzvještavanje i ima eArhivu. Novo rješenje Marketino je razvijeno upravo zbog tih potreba, dok je postojeće rješenje Neosalon u potpunosti prilagođeno novim zakonskim obvezama fiskalizacije. Oba rješenja pokrivaju i fiskalizaciju 1.0 i fiskalizaciju 2.0, jedina je razlika što Neosalon dodatno podržava rad s gotovinom i karticama.”

Rješenja Superiusa nude:

fiskalizaciju računa prema građanima (B2C)

izradu ‘običnih’ transakcijskih računa i računa prema inozemstvu

zaprimanje i slanje eRačuna (B2B i B2G)

automatsko i jednostavno eIzvještavanje unutar rješenja

besplatnu eArhivu

mobilnu aplikaciju prilagođenu za rad na terenu

povlačenje podataka po OIB-u

Iz Superiusa naglašavaju da je cilj paušalcima omogućiti što bezbolniji prelazak na novi sustav, pa je Marketino dostupan potpuno besplatno do 1. ožujka 2026., bez ugovorne obveze i bez skrivenih troškova. Nakon tog razdoblja, korisnici i dalje mogu izdati do tri računa mjesečno potpuno besplatno, dok je puni paket i dalje među najpovoljnijima na tržištu.

“Željeli smo ukloniti svaki rizik i omogućiti paušalcima da se u miru pripreme za Fiskalizaciju 2.0. Do ožujka 2026. Marketino mogu koristiti besplatno, a i nakon tog razdoblja imaju besplatnu kvotu računa ako im je poslovanje manjeg obujma,” poručuju iz Superiusa.

Zaključak

Odgoda izdavanja eRačuna do 2027. donijela je samo prividan osjećaj sigurnosti.

Prave obveze počinju već 1.1.2026. — i paušalci ih neće moći zaobići.

Zato je ključno na vrijeme razumjeti što se mijenja, koje su obveze stvarne, što je potrebno osigurati i koje rješenje može sve to pokriti bez dodatnih komplikacija.

Stručnjaci iz Superiusa zaključuju:

“Paušalci mogu spavati mirno — ali samo ako se pripreme na vrijeme.”