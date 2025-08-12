"PAS MATTER" Komedija kakvu još niste imali prilike gledati 19.8. ima splitsku premijeru na Teatru uz more

Na Teatar uz more stiže komedija za sve ljubitelje pasa i one koji to nisu!

Domagoj Niži i Faris Pinjo, dva mlada, oku vrlo ugodna i sve popularnija glumca prvi put u Splitu izvode komediju "Pas Matter" 19. kolovoza u 21 sat u Lori.

Psi vode slijepe, spašavaju ranjene, pronalaze izgubljene, pružaju utjehu, donose radost. Mogu sve to i još puno više. Ono što ne mogu je ispričati svoje priče. A zaslužili su da ih netko ispriča, PAS MATTER!

Za uloge najboljih čovjekovih prijatelja brižno ih je izdresirao Tarik Filipović u ulozi redatelja dok scenarij potpisuje autorski čopor u sastavu Leon Zrile, Tarik Filipović, Faris Pinjo Domagoj Nižić.

Faris Pinjo čest je gost Teatra uz more, a splitska publika već ga je zavoljela kao nesvakidašnjeg majstora Božu u triler komediji "Džaba je najskuplje".

"Poštovani Splićani i drage Splićanke, pozivamo vas svih da dođete 19.8. na Teatar uz more u Lori jer što ima ljepše od teatra i mora a pogotovo kad se spoje u Teatar uz more. Samo za vas igramo predstavu "Pas matter". Vidjet ćete što je važno, što nije važno. Dođite da se zabavimo, da se smijemo ma i plačemo. Imamo jako lijepu predstavu za vas. Vidimo se 19.8. na Teatru uz more!" - Faris Pinjo

Domagoj i Faris samo za vas preobrazit će se u šaroliku lepezu pasa kako bi dočarali dobre i loše strane psećeg života i ispričali gorko-slatke priče o njihovim odnosima s ljudima.

Jesu li psi zarobljeni karakteristikama svoje pasmine ili su slobodni imati osobnost kakvu god požele?

Što se dogodi kad dobar pas odluči biti sebičan samo na jedan dan?

Koja je razlika između škotskog i njemačkog ovčara?

Je li čovjek najbolji prijatelj psa?

Idu li psi u raj ili samo u šinteraj?

Bez obzira na to jeste li strastveni ljubitelji pasa ili vam psi ne znače ništa posebno u životu, ova predstava vas neće ostaviti ravnodušnima.

Na Teatar uz more pogledajte:

19.8. u 21h - Pas Matter (Faris Pinjo i Domagoj Nižić)

27.8. u 21h - Rulet (Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev)

1.9. u 20h - "4 sprovoda i vjenčanje" (Mario Lipovšek Battifiaca i Irena Grdinić)

10.9. U 20h - Ana Uršula Najev & Black Coffee glazbena večer

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)