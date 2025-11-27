PANGEA Black Weekend: 3 dana ludih popusta za sve ribolovce i ronioce

PANGEA Black Weekend stiže 28., 29. i 30. studenog – u webshopu i poslovnicama Šibenik i Seget Donji čekaju vas neponovljivi popusti na svu ribolovnu i ronilačku opremu!

Što donosi Black Weekend?

Pangea je pripremila jednostavnu, ali vrlo atraktivnu ponudu: 20 % popusta na svu ribolovnu opremu te opremu za ronjenje i podvodni ribolov.

Na policama i online dostupni su najpoznatiji svjetski brendovi:

Ribolov: Yuki, Daiwa, Jatsui, Penn, Berkley, Fishus, Savage Gear, Shimano, CASTED

Ronjenje i podvodni ribolov: Mares, Cressi, Pathos

More i brod: Humminbird, Rhino pramčani motori

Lignjolov: DTD, Rapala, Jatsui, TRITON, Yamashita

Bilo da tražite nove štapove, varalice, najlone, multiplikatore, brodsku elektroniku, masku i peraje – vikend akcija povodom Black Friday pravi je trenutak za kupovinu.

Kupovina online ili u dućanu

Popusti vrijede na webshopu i u Pangea poslovnicama.

Kupcima je omogućena:

brza dostava istog dana,

besplatna dostava za narudžbe iznad 40 eura,

mogućnost preuzimanja u GLS paketomatu za 3 eura kod manjih narudžbi.

Plaćanje je moguće gotovinom, karticama jednokratno ili na rate, kao i pri preuzimanju u paketomatu.

Lokacije i radno vrijeme

Šibenik – Obala Hrvatske Mornarice 14a

Seget Donji – Ulica Hrvatskih Žrtava 98

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 8 – 20 h

subota: 8 – 14 h

Pratite novosti i nove akcije

Sve akcije, noviteti i ulovi dostupni su na:

Iskoristi Black Weekend i spremi se za nove ribolovne i ronilačke avanture – uz bolju opremu i niže cijene.