PANGEA Black Weekend: 3 dana ludih popusta za sve ribolovce i ronioce

PANGEA Black Weekend stiže 28., 29. i 30. studenog – u webshopu i poslovnicama Šibenik i Seget Donji čekaju vas neponovljivi popusti na svu ribolovnu i ronilačku opremu!
Što donosi Black Weekend?
Pangea je pripremila jednostavnu, ali vrlo atraktivnu ponudu: 20 % popusta na svu ribolovnu opremu te opremu za ronjenje i podvodni ribolov.
Na policama i online dostupni su najpoznatiji svjetski brendovi:
- Ribolov: Yuki, Daiwa, Jatsui, Penn, Berkley, Fishus, Savage Gear, Shimano, CASTED
- Ronjenje i podvodni ribolov: Mares, Cressi, Pathos
- More i brod: Humminbird, Rhino pramčani motori
- Lignjolov: DTD, Rapala, Jatsui, TRITON, Yamashita
Bilo da tražite nove štapove, varalice, najlone, multiplikatore, brodsku elektroniku, masku i peraje – vikend akcija povodom Black Friday pravi je trenutak za kupovinu.
Kupovina online ili u dućanu
Popusti vrijede na webshopu i u Pangea poslovnicama.
Kupcima je omogućena:
- brza dostava istog dana,
- besplatna dostava za narudžbe iznad 40 eura,
- mogućnost preuzimanja u GLS paketomatu za 3 eura kod manjih narudžbi.
Plaćanje je moguće gotovinom, karticama jednokratno ili na rate, kao i pri preuzimanju u paketomatu.
Lokacije i radno vrijeme
Šibenik – Obala Hrvatske Mornarice 14a
Seget Donji – Ulica Hrvatskih Žrtava 98
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 8 – 20 h
subota: 8 – 14 h
Pratite novosti i nove akcije
Sve akcije, noviteti i ulovi dostupni su na:
Iskoristi Black Weekend i spremi se za nove ribolovne i ronilačke avanture – uz bolju opremu i niže cijene.