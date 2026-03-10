OŽUJAK U KONTRALOOPU: Stand-Up Show, Ladies Night I Showtime Pub Kviz

Kontraloop ovog ožujka donosi bogat program za sve goste koji žele kvalitetnu zabavu, opuštanje i raznovrsne sadržaje pod jednim krovom. Posjetitelje očekuje vrhunski stand-up nastup, posebna večer posvećena damama te potpuno novi tjedni pub kviz koji će utorke pretvoriti u nezaobilazan termin.

STAND-UP: 13. ožujka u 20:00

Na Kontraloopovu pozornicu stižu poznati komičari Igor Drljo i Tihomir Paravina, koji sa svojom hit predstavom “Niđe Veze” donose večer ispunjenu glasnim smijehom i zaraznim humorom. Posjetitelji će tijekom showa moći uživati u hrani i piću s menija, a nakon show-a večer mogu nastaviti uz kuglanje, pikado ili druge igre.

Ulaz je besplatan, no rezervacija stola je obavezna zbog velikog interesa.

LADIES NIGHT: Svake srijede od 20:00

Srijeda u Kontraloopu postaje omiljeni izlazak za žene. Tijekom Ladies Night večeri gošće mogu uživati u posebnoj ponudi:

Sve pizze po cijeni od 9 €

Svi kokteli po cijeni od 6 €

Za glazbeni ugođaj zadužen je Dinko Dževlan, koji svake srijede stvara nezaboravnu atmosferu i pretvara druženje u mali koncert.

THE SHOWTIME PUB KVIZ: Svakog utorka u 19:00

Utorkom u Kontraloopu počinje The Showtime Kviz, dinamičan i zabavan pub kviz koji okuplja timove željne natjecanja, smijeha i dobrog društva. Nakon kviza zabava se nastavlja uz sve sadržaje koji Kontraloop čine jedinstvenim — od hrane i pića do kuglanja, pikada i raznih interaktivnih igara.

📞 Rezervacije & informacije

Telefon: 091/444-3004

E-mail: rezervacije@kontraloop.hr

Vidimo se!